Trusco nakayama corporation

A migração de seus sistemas SAP do SAP ECC para o SAP S/4HANA® apresentou à Trusco Nakayama uma oportunidade de transformação digital.

O Sr. Kazumi diz: “Projetamos nosso projeto de migração para que ele proporcionasse uma reforma operacional, não apenas uma substituição; nosso objetivo é inovar as operações em toda a cadeia de suprimentos e em todos os setores”.



A Trusco Nakayama passou três meses planejando o projeto antes do lançamento. Kazumi diz: "Com a participação de líderes, incluindo departamentos de negócios, identificamos problemas em toda a empresa e buscamos uma visão orientada para o futuro. Como resultado, estabelecemos 15 casos de uso para novos requisitos de negócios. As palavras-chave abrangentes são automação, eficiência operacional e digitalização.”



Trusco Nakayama selecionou a IBM como parceiro principal para agilizar o retorno sobre o investimento, fornecendo suporte contínuo, consultoria e desenvolvimento de sistema desde a fase de planejamento até a implantação.A IBM também se compromete a fornecer suporte para a melhoria do sistema SAP existente e a utilizar sua experiência abrangente para ajudar a empresa na migração para o SAP S/4HANA. Ao atualizar para a nova solução SAP, a Trusco Nakayama acelerará a transformação digital, desenvolvendo novos recursos e aplicativos na nuvem, desenvolvidos no SAP Cloud Platform, que permitirão que a empresa melhore a eficiência operacional, realize a automação e aumente a colaboração externa.



Kazumi continua: "A IBM está muito familiarizada com nosso negócio e está feliz em discutir nossos objetivos, o que podemos fazer e também o que não podemos fazer neste estágio".



Ele acrescenta: "IBM reconhece a importância de um cliente e um fornecedor estarem em sintonia. Nossa parceria com a IBM é mais do que uma relação cliente-fornecedor, sentimos como se pudéssemos trabalhar com a IBM em um nível igual — um dos ingredientes para o sucesso neste projeto."



Os membros do projeto devem se familiarizar com o negócio por meio de inspeções em centros de distribuição, atuando como uma Equipe Unificada que compartilha um senso de missão além das fronteiras organizacionais.



O quadro "Team of Teams" (Equipe das equipes) na entrada da sala do projeto simboliza isso com mensagens de todos os membros participantes com fotos. Kazumi diz: "É TI, mas quero fazer com que as pessoas se sintam humanas".



Além disso, a empresa introduziu um sistema criado com o IBM Watson® Explorer, uma plataforma de análise de conteúdo que é executada no IBM Cloud®, no serviço de pesquisa de produtos em seu site de comércio eletrônico. Quando o cliente insere uma pergunta sobre o produto que está procurando, seja por texto ou fala, o IBM Watson Natural Language Classifier analisa a pergunta e gera resultados que correspondem à consulta. Itens altamente semelhantes são então extraídos como possíveis respostas e exibidos na tela. Como parte deste projeto, o Trusco Nakayama também construiu um chatbot usando o IBM Watson Assistant chamado TRUSCO AI Orange Rescue.