A Spark Compass começou com um insight fundamental: as plataformas de inteligência do cliente existentes foram projetadas para ambientes digitais. Mas os locais físicos funcionam de maneira diferente. Contexto, localização, horário, densidade da multidão e dinâmica de eventos mudam constantemente. O que é necessário é inteligência em tempo real que entenda as necessidades imediatas de cada cliente.

A solução exigia uma arquitetura diferente. A Spark Compass unificou mais de 100 módulos com fontes de dados, aplicativos móveis, sistemas de fidelidade, serviços de localização, dados de transações e sinais em tempo real em uma visão única e coerente do cliente. Em vez de forçar locais para sistemas proprietários, a plataforma foi construída em APIs abertas e infraestrutura de nuvem híbrida, garantindo que os locais mantivessem a propriedade e o controle de seus dados. O sistema continua a capturar dados enquanto os usuários interagem com ele. Em um caso específico, mais de 140 milhões de pontos de dados de comportamento do mundo real foram capturados de uma audiência de apenas 22.000 usuários ativos em um campus universitário.

Em vez de substituir os sistemas de locais existentes, a Spark Compass criou uma plataforma aberta e modular que conecta e integra dados ao longo da jornada do cliente, permitindo que as organizações mantenham o controle sobre seus investimentos em tecnologia. Essa arquitetura permite que os locais unifiquem dados fragmentados, apliquem IA em tempo real e ativem insights sem reconstruir seu ecossistema existente.

Veja como funciona:



imagine um torcedor chegando a um estádio. Antes de entrar, os dados de emissão de ingressos e fidelidade estabelecem seu perfil. À medida que ele se move pelo local, os sinais de localização e atividade atualizam esse perfil em tempo real. A IA recomenda o caminho mais rápido até o assento, oferece uma oferta personalizada de benefício durante o intervalo e ajuda a equipe do local a prever as necessidades operacionais com base na movimentação da multidão. Cada interação é capturada, medida e utilizada para melhorar as experiências futuras.

Por meio do aplicativo para torcedores habilitado para a Spark Compass, dos módulos de gerenciamento de locais e campanhas ativados, o IBM watsonx.data fornece a base unificada, consolidando dados fragmentados de clientes em uma fonte única da verdade em tempo real. O IBM watsonx.ai potencializa a camada de inteligência, sugerindo recomendações personalizadas entregues por meio da plataforma Spark Compass, prevendo o comportamento do cliente e permitindo a tomada de decisão em tempo real. O IBM watsonX Orchestrate permite tanto a orientação conversacional quanto a orquestração automatizada de fluxos de trabalho. Quando uma recomendação é feita, o sistema Spark Compass aciona automaticamente a ação correta (enviar uma oferta, atualizar sinalização, notificar a equipe). E o IBM watsonx.governance integrado ajuda a garantir que essas experiências orientadas por IA permaneçam transparentes, em conformidade e confiáveis, com supervisão de modelos de IA, uso de dados de clientes e decisões automatizadas. Isso proporciona ao Spark Compass uma base governada para dimensionar inteligência em tempo real, ajudando os locais a manter a soberania digital sobre os dados de seus clientes.

A stack tecnológica da IBM permitiu que a Spark Compass se concentrasse na inteligência do cliente, ao mesmo tempo em que fornecia a escala de nível empresarial, a governança e a orquestração necessárias para compatibilidade com ambientes físicos complexos. O resultado foi uma plataforma que eliminou os silos, permitiu a personalização em tempo real e, essencialmente, deu aos locais controle sobre seu ativo mais valioso: inteligência abrangente do cliente para que elas pudessem medir, possuir e agir imediatamente.