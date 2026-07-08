A camada de ingestão de dados (na caixa rosa do diagrama) é compatível com APIs, fluxo de eventos e processamento em tempo real. Para a Spark Compass, um evento de fluxo pode representar uma mudança de localização, um status de fila, um limite de sensor, uma verificação de tickets, um evento de pagamento ou uma atualização de preferência do usuário. A camada de ingestão valida esses eventos e os prepara para o restante da plataforma.

No diagrama, o mecanismo de contexto está posicionado abaixo da ingestão. Ele enriquece cada evento com quatro sinais principais: identidade, localização, horário e atividade. Identidade não significa coletar mais dados pessoais do que o necessário. No exemplo do aeroporto, o viajante pode declarar voluntariamente o número do voo para que a plataforma possa fornecer orientações úteis sobre o portão de embarque, sem fazer suposições.

O IBM watsonx.data serve como a camada de dados unificada na arquitetura. Ele consolida perfis, dados de eventos, transações e dados históricos em uma camada compartilhada para análise de dados e IA.

A consulta federada é uma parte fundamental desse padrão. Uma consulta federada permite que uma aplicação consulte os dados onde eles já estão, em vez de primeiro copiar tudo para um novo repositório. Para a Spark Compass, a abordagem reduz o custo de integração, reduz o tempo de implementação e diminui o risco de duplicação de dados, especialmente quando os dados do local abrangem aplicativos móveis, emissão de ingressos, CRM, pagamentos, sensores e sistemas operacionais.

O IBM watsonx.ai oferece suporte à camada de IA e agentes. A Spark Compass usa essa camada para agentes de IA, recomendações, análise preditiva de dados, geração de conteúdo e experiências conversacionais.

O IBM watsonx Assistant oferece suporte a experiências conversacionais aprimoradas, como um concierge de IA, despacho inteligente de fluxos orientados a tarefas que coletam informações, respondem a um usuário ou realizam uma transação em nome do usuário. Para a Spark Compass, isso significa que uma camada de conversação pode usar o mesmo mecanismo de contexto que as camadas de recomendação e operações, em vez de agir como um chatbot desconectado.

O IBM watsonx Orchestrate fornece a camada de orquestração. Na arquitetura da Spark Compass, a orquestração transforma um evento em um fluxo de trabalho: notificar um viajante, acionar uma tarefa da equipe, iniciar um fluxo de ofertas, escalar um incidente ou passar contexto para outro sistema corporativo, enquanto alerta o viajante sobre produtos e serviços de seu interesse à medida que ele caminha pelo terminal. O Orchestrate ajuda a Spark Compass a monitorar sistemas de IA, dar suporte à conformidade e manter a supervisão da qualidade de dados, acesso e linhagem. Esse recurso oferece aos operadores de locais visibilidade e controle sobre recomendações orientadas por IA, interações com clientes e fluxos de trabalho operacionais.

O IBM watsonx.governance fornece a camada de supervisão para recomendações orientadas por IA e fluxos de trabalho operacionais, ajudando a Spark Compass a definir práticas de governança para monitoramento, conformidade, qualidade de dados, acesso e linhagem. Juntos, os produtos conectam insights à ação, mantendo os fluxos de trabalho resultantes visíveis e governados.

A plataforma Spark Compass é executada na AWS, mas está em processo de migração para a IBM Cloud.

A Spark Compass também utiliza uma arquitetura com reconhecimento de edge. Sua abordagem de aplicativo híbrido realiza o máximo de computação possível no dispositivo do usuário e se comunica com serviços na nuvem ou no local, quando apropriado. Essa abordagem ajuda a reduzir a latência, controlar a largura de banda e manter a arquitetura flexível para clientes com diferentes requisitos de infraestrutura.

O lado direito do diagrama mostra os resultados: experiência do cliente, experiência do local, operações e análise de dados.