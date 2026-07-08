A Spark Compass usa o IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx.governance e o watsonx Orchestrate para transformar sinais de localização, identidade, horário e atividade em ações governadas. Essas ações orientam os viajantes, engajam o público e permitem que os operadores dos locais promovam um melhor engajamento dos clientes.
Para um viajante, uma mudança de portão do aeroporto pode ser um inconveniente. Para um arquiteto corporativo, isso também representa um problema de dados em tempo real: o cliente está em movimento e as condições mudaram. O cliente precisa de orientação, e o sistema tem apenas alguns minutos para escolher a próxima melhor etapa.
A Spark Compass desenvolveu sua plataforma para eliminar essa lacuna de visibilidade do mundo físico, transformando os sinais do ambiente em orientações contextuais, fluxos de trabalho operacionais e resultados mensuráveis. A Spark Compass construiu sua plataforma para momentos como este.
A Spark Compass é uma empresa de tecnologia de IA sediada em San Diego focada em inteligência contextual para espaços físicos. Sua plataforma dá suporte a setores como varejo, esportes, hotelaria, transporte, turismo e eventos ao vivo. A Spark Compass opera no ponto em que a experiência do cliente migra de um canal digital para um ambiente físico.
O desafio do design é familiar para qualquer pessoa que esteja criando IA corporativa fora de um navegador. Os sistemas digitais capturam informações valiosas sobre o cliente quando ele clica, pesquisa ou compra online. Essa visibilidade geralmente diminui quando a mesma pessoa entra em um local físico, como um estádio, aeroporto, hotel ou loja. A Spark Compass reduz essa lacuna de visibilidade ao conectar aplicativos móveis, sistemas de fidelidade, bilheteria, sistemas de ponto de venda, serviços de localização, sensores, sinalização e plataformas empresariais em uma camada de inteligência compartilhada.
Esta publicação explora o caso de uso, a arquitetura e as opções de produtos da IBM que ajudam a Spark Compass a converter grandes volumes de sinais físicos em ações governadas de IA.
A Spark Compass lida com um desafio crítico para os operadores de locais: como engajar os clientes exatamente no momento em que o contexto importa; quando orientação, uma oferta personalizada, uma recompensa de fidelidade ou uma ação operacional são mais úteis. Um viajante pode precisar da rota mais eficiente para passar pela segurança do aeroporto. Um torcedor em um estádio pode precisar de ajuda para encontrar o caminho até seu assento. Um comprador pode precisar de uma recomendação relevante enquanto estiver perto do produto.
O exemplo do aeroporto mostra por que o contexto altera a arquitetura. Os aeroportos são dinâmicos: os portões de embarque mudam, as filas aumentam, os ônibus de transporte mudam de rota, os banheiros ficam lotados, os scanners falham e os viajantes se dirigem a destinos diferentes. No Aeroporto Internacional de San Diego, a Spark Compass conectou mapas do aeroporto, dados de fila, informações de voo, visibilidade da localização do ônibus de transporte e navegação interna para ajudar os viajantes a se deslocarem do estacionamento ao terminal e ao portão de embarque com melhor orientação.
O mesmo contexto ajuda os locais a operarem com mais eficiência. A Spark Compass descreve esse recurso como “ativar” o local. Em termos técnicos, isso significa que eventos do mundo físico podem desencadear respostas digitais. Um contador de uso do banheiro pode notificar a equipe de limpeza de que o local já recebeu 100 usuários e que é hora de agendar uma limpeza. Um scanner avariado pode acionar o técnico de TI mais próximo por meio de um dispositivo vestível.
O ciclo de feedback completo gera maior valor. A plataforma não para no envio de uma mensagem. Mede se a mensagem levou a uma ação no mundo físico, como uma visita, uma compra, uma ação de serviço ou uma melhoria operacional. Essa atribuição de circuito fechado conecta um engajamento a um resultado quantificável, que ajuda os operadores a entender o que funcionou, onde funcionou e se a implementação reduziu o atrito ou aumentou a receita.
O diagrama a seguir deve ser lido da esquerda para a direita. À esquerda, na caixa azul, a Spark Compass começa ingerindo dados de canais de clientes, serviços de localização e conectividade, sistemas de comércio e plataformas corporativas.
A camada de ingestão de dados (na caixa rosa do diagrama) é compatível com APIs, fluxo de eventos e processamento em tempo real. Para a Spark Compass, um evento de fluxo pode representar uma mudança de localização, um status de fila, um limite de sensor, uma verificação de tickets, um evento de pagamento ou uma atualização de preferência do usuário. A camada de ingestão valida esses eventos e os prepara para o restante da plataforma.
No diagrama, o mecanismo de contexto está posicionado abaixo da ingestão. Ele enriquece cada evento com quatro sinais principais: identidade, localização, horário e atividade. Identidade não significa coletar mais dados pessoais do que o necessário. No exemplo do aeroporto, o viajante pode declarar voluntariamente o número do voo para que a plataforma possa fornecer orientações úteis sobre o portão de embarque, sem fazer suposições.
O IBM watsonx.data serve como a camada de dados unificada na arquitetura. Ele consolida perfis, dados de eventos, transações e dados históricos em uma camada compartilhada para análise de dados e IA.
A consulta federada é uma parte fundamental desse padrão. Uma consulta federada permite que uma aplicação consulte os dados onde eles já estão, em vez de primeiro copiar tudo para um novo repositório. Para a Spark Compass, a abordagem reduz o custo de integração, reduz o tempo de implementação e diminui o risco de duplicação de dados, especialmente quando os dados do local abrangem aplicativos móveis, emissão de ingressos, CRM, pagamentos, sensores e sistemas operacionais.
O IBM watsonx.ai oferece suporte à camada de IA e agentes. A Spark Compass usa essa camada para agentes de IA, recomendações, análise preditiva de dados, geração de conteúdo e experiências conversacionais.
O IBM watsonx Assistant oferece suporte a experiências conversacionais aprimoradas, como um concierge de IA, despacho inteligente de fluxos orientados a tarefas que coletam informações, respondem a um usuário ou realizam uma transação em nome do usuário. Para a Spark Compass, isso significa que uma camada de conversação pode usar o mesmo mecanismo de contexto que as camadas de recomendação e operações, em vez de agir como um chatbot desconectado.
O IBM watsonx Orchestrate fornece a camada de orquestração. Na arquitetura da Spark Compass, a orquestração transforma um evento em um fluxo de trabalho: notificar um viajante, acionar uma tarefa da equipe, iniciar um fluxo de ofertas, escalar um incidente ou passar contexto para outro sistema corporativo, enquanto alerta o viajante sobre produtos e serviços de seu interesse à medida que ele caminha pelo terminal. O Orchestrate ajuda a Spark Compass a monitorar sistemas de IA, dar suporte à conformidade e manter a supervisão da qualidade de dados, acesso e linhagem. Esse recurso oferece aos operadores de locais visibilidade e controle sobre recomendações orientadas por IA, interações com clientes e fluxos de trabalho operacionais.
O IBM watsonx.governance fornece a camada de supervisão para recomendações orientadas por IA e fluxos de trabalho operacionais, ajudando a Spark Compass a definir práticas de governança para monitoramento, conformidade, qualidade de dados, acesso e linhagem. Juntos, os produtos conectam insights à ação, mantendo os fluxos de trabalho resultantes visíveis e governados.
A plataforma Spark Compass é executada na AWS, mas está em processo de migração para a IBM Cloud.
A Spark Compass também utiliza uma arquitetura com reconhecimento de edge. Sua abordagem de aplicativo híbrido realiza o máximo de computação possível no dispositivo do usuário e se comunica com serviços na nuvem ou no local, quando apropriado. Essa abordagem ajuda a reduzir a latência, controlar a largura de banda e manter a arquitetura flexível para clientes com diferentes requisitos de infraestrutura.
O lado direito do diagrama mostra os resultados: experiência do cliente, experiência do local, operações e análise de dados.
Uma das principais vantagens dessa arquitetura é que ela evita implementações únicas. A mesma infraestrutura pode dar suporte à orientação sobre assentos em estádios, alterações de portões de embarque em aeroportos, ofertas no varejo, limpeza de banheiros e despacho de TI. Embora os sistemas de origem mudem de acordo com o local, o padrão permanece consistente: ingerir o sinal, enriquecê-lo com contexto, aplicar IA ou regras, orquestrar a ação e medir o resultado. Trata-se de uma “comunicação contextualmente inteligente”, conforme descrito pelo fundador em uma patente registrada em 2013 e concedida em 2016.
Esse padrão repetível pode reduzir o custo total de propriedade ao reutilizar o mesmo modelo de integração e fluxo de trabalho em todos os locais. Em vez de reconstruir soluções pontuais separadas para orientação de assentos em estádios, alterações de portões de embarque em aeroportos, ofertas de varejo ou despacho de TI, as equipes adaptam conectores de origem, regras de contexto e fluxo de trabalho para cada local. Eles mantêm o padrão subjacente consistente em todos os casos de uso. O sistema não é adquirido, portanto não é necessário nenhum gasto de capital; é alugado por meio de uma licença de plataforma como serviço (PaaS) com uma taxa de assinatura mensal.
O impacto é visível tanto na experiência quanto nas operações. A Spark Compass relata taxas de engajamento superiores a 75% e 88% das pessoas que visualizaram uma mensagem realmente se deslocaram até o local com campanhas baseadas em localização. Também indica um aumento de 21% na frequência e um crescimento de 15% nas vendas em implementações de eventos esportivos ao vivo (a Spark Compass se refere a essas métricas como "Prova de Presença" (POP)).
A arquitetura da Spark Compass funciona porque trata cada interação física como um evento praticável. Esse design mantém a plataforma extensível. Novos locais podem trazer diferentes mapas, sensores, aplicativos, sistemas de bilhetagem e regras operacionais, mas o padrão central permanece consistente. A Spark Compass pode conectar os sistemas locais, interpretar o evento, aplicar IA onde agrega valor e orquestrar a ação certa através do canal certo.
O stack da IBM fornece a esse padrão a base empresarial necessária. O watsonx.data suporta uma camada de dados governados em fontes distribuídas. O watsonx.ai ajuda a transformar o contexto em recomendações e conversas. O watsonx Orchestrate migra do insight à execução. A Spark Compass usa watsonx.governance para garantir que as recomendações orientadas por IA e ações operacionais executadas em aeroportos, estádios e instalações sejam transparentes, monitoradas, compatíveis e confiáveis, enquanto podem ser dimensionadas em muitos locais.
Ao se integrar aos produtos de dados, governança de IA e orquestração da IBM, a Spark Compass transforma uma lacuna de visibilidade do mundo físico em uma arquitetura de inteligência reutilizável em tempo real. O resultado é uma plataforma flexível o suficiente para acompanhar os clientes de aeroportos a arenas, ambientes de varejo e outros locais conectados.