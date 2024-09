Trabalhando juntos, a IBM e o conselho criaram uma prova de conceito (POC) de um assistente virtual inteligente. O novo assistente virtual combina os recursos do IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant e IBM Watson Discovery. Ele conta com o watsonx.ai para impulsionar os recursos avançados de inteligência do watsonx Assistant na resposta a perguntas. O Watson Discovery fornece recursos de descoberta de dados, permitindo que a solução se aprofunde nos arquivos e em documentos e dados de difícil acesso para encontrar as respostas certas.

Impulsionados pela tecnologia de IA generativa e pelo compromisso com a transparência, a IBM e o conselho priorizaram garantir a integridade e a clareza de cada interação durante todo o processo de desenvolvimento.