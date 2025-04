Com o suporte da PowerM e da IBM, o Société Générale reduziu sua dívida técnica e resolveu os problemas de desempenho. Essas melhorias ajudam a garantir que os clientes tenham acesso a serviços digitais confiáveis enquanto o banco realiza, nos bastidores, a transição para uma arquitetura baseada em microsserviços.

À medida que a transformação avança, o banco espera promover uma inovação mais ágil e aumentar o engajamento dos clientes. A integração viabilizada pelas soluções IBM Cloud Pak ajudará o Société Générale a introduzir novas APIs para reduzir atritos na comunicação com terceiros. Essa integração permitirá ao banco desenvolver novos serviços digitais de forma mais dinâmica.

Reconstruir funcionalidades existentes para que os microsserviços possam ser executados em contêineres em segundo plano promete tornar o desenvolvimento de software mais rápido e eficiente. Em vez de desenvolver cada nova aplicação como uma entidade isolada, o banco agora pode montar aplicações a partir de microsserviços compartilhados. Essa abordagem, por sua vez, facilitará a garantia de segurança e a manutenção dos softwares sempre atualizados. Mesmo quando o banco adiciona novas tecnologias, ele espera simplificar o gerenciamento de TI usando o Instana para melhorar a observabilidade e acelerar a resolução de problemas.

“Para apoiar o Société Générale em sua jornada de modernização, sempre analisamos as soluções dentro de um contexto mais amplo de negócios”, afirma Walid Largou, CTO da Power Maroc. “Não se trata apenas de resolver problemas técnicos pontuais, mas de dar um passo atrás para enxergar as oportunidades de negócio que podemos liberar. Estamos empolgados em continuar nossa parceria com a IBM para oferecer ao Société Générale a arquitetura certa para o sucesso.”

Com esses esforços contínuos de modernização, os clientes do Société Générale se beneficiarão de novas e melhores formas de utilizar os serviços bancários. Com a arquitetura de microsserviços à prova de futuro que está sendo implementada com a PowerM e a IBM, o banco poderá atender às necessidades dos clientes com mais eficiência. Também será capaz de antecipar mudanças no setor e lançar serviços digitais inovadores em escala.

Adil El Kourri, CIO e COO TECH do Société Générale Maroc, conclui: “Para construir um sistema sustentável, é essencial fortalecer os fundamentos da infraestrutura e das plataformas, evitando a dependência de estruturas frágeis. O IBM Cloud Pak, com sua resiliência e modularidade, atua como pilar dessa transformação, oferecendo segurança aprimorada, desempenho otimizado e oportunidades para a inovação, especialmente em inteligência artificial. Essa transformação, apoiada por parceiros como a IBM, posiciona o Société Générale Maroc como um banco inovador e com visão de futuro, preparando o caminho para uma estratégia que combina robustez tecnológica, excelência operacional e inovação.”