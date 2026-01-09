A Social Security Scotland se une à IBM e à Nordcloud para liderar a redefinição dos custos de nuvem no setor público
A Social Security Scotland, uma agência executiva do governo escocês, foi projetada desde o início para operar em um ambiente de nuvem. Com a missão de beneficiar de forma justa e eficiente o povo da Escócia, a Social Security Scotland construiu sua infraestrutura na Amazon Web Services (AWS), adotando a agilidade e a escalabilidade das tecnologias nativas da nuvem.
Mas o rápido crescimento veio com custos ocultos. À medida que a organização expandiu, os gastos com a nuvem cresceram sem a governança dedicada necessária para rastreá-los ou otimizá-los. Nessas circunstâncias, a Social Security Scotland enfrentou dois desafios urgentes:
Com um programa de implementação chegando ao fim e a crescente ênfase nas restrições orçamentárias tanto no governo do Reino Unido quanto no governo escocês, a Social Security Scotland tornou a otimização de custos, sem comprometer a prestação de serviços, uma prioridade significativamente maior, com o objetivo claro de maximizar o valor para os cidadãos da Escócia.
Para enfrentar os desafios dos negócios, a Social Security Scotland decidiu investir e firmou parceria com a IBM Consulting e a Nordcloud, uma empresa da IBM, para delinear e auxiliar na implementação de uma transformação abrangente de FinOps. A implementação começou com a plataformaIBM Cloudability, uma ferramenta líder para FinOps que proporciona visibilidade imediata dos gastos em nuvem e revela oportunidades práticas de otimização de custos.
De um lado da parceria, a IBM Consulting trabalhou em estreita colaboração com a liderança de engenharia e Chief Digital Officer (CDO) da Social Security Scotland para avaliar o impacto financeiro do uso da nuvem e definir um roteiro para a transformação. Esse trabalho estratégico de consultoria foi desenvolvido pelos serviços de engenharia de plataforma de nuvem da IBM e pela estratégia de nuvem e tecnologia da IBM, que ajudaram a arquitetar uma solução adaptada ao ambiente exclusivo do setor público da Social Security Scotland.
A Social Security Scotland optou por não implementar o serviço totalmente gerenciado, mas a Nordcloud definiu a estratégia, o modelo operacional e apoiou os esforços de engenharia necessários e a mudança em geral. Isso levou, por exemplo, a relatórios que mostravam quais equipes estavam consumindo recursos na nuvem e quanto estavam gastando. Isso permitiu que a Social Security Scotland garantisse uma atribuição precisa de custos e promovesse uma nova cultura de responsabilidade. Além disso, a equipe da IBM Consulting também incluiu análises personalizadas e soluções de engenharia semiautomatizadas para identificar e eliminar desperdícios.
A segurança continuou sendo a principal prioridade durante toda a transformação. A IBM, a Nordcloud e a Social Security Scotland reestruturaram a aplicação na AWS com segurança e conformidade integradas desde a concepção. Isso incluiu a implementação de práticas de "conformidade como código" que se alinhavam aos padrões de segurança internos da agência, preenchendo as lacunas onde os controles anteriormente estavam ausentes. A equipe também introduziu o uso de tecnologias de código aberto de nível empresarial para reduzir os custos com licenciamento. Além disso, criaram um framework de FinOps personalizado que combinava automação, análise manual e consultoria estratégica.
O resultado foi uma estratégia de nuvem mais inteligente e transparente que não apenas otimizou os gastos, mas também melhorou a prestação de serviços digitais e a resiliência operacional. A Social Security Scotland está agora na vanguarda dos recursos de FinOps no setor público do Reino Unido e serve de modelo para outras organizações que desejam oferecer o melhor valor possível aos contribuintes.
Os resultados da transformação foram imediatos e impactantes. Em apenas 18 meses, a Social Security Scotland alcançou as metas de otimização de custos originalmente definidas para um período de três anos. Somente no primeiro ano, a organização teve uma redução de 30,4% nos custos com nuvem. Como resultado, a agência conseguiu economizar uma quantia significativa, sendo que 78% dessas economias foram geradas pela otimização do uso.
“Não entregamos apenas otimização de custos, ajudamos a Social Security Scotland a construir um modelo operacional de FinOps que ofereceu controle, responsabilidade e sustentabilidade a longo prazo. A introdução da economia unitária da nuvem forneceu um benchmark para medir o valor comercial da nuvem. Por fim, alcançar o equivalente a três anos de economia em apenas 18 meses foi uma prova do poder da consultoria estratégica e da engenharia trabalhando juntas”, afirmam Olga Zagraba e Marcin Walków, consultores de FinOps da Nordcloud.
Resultados principais incluem:
A Social Security Scotland, fundada em 2018, é uma agência executiva do governo escocês. Com sede em Dundee e Glasgow, eles administram 17 benefícios sociais para cerca de 1,8 milhão de pessoas em toda a Escócia. Com aproximadamente 4.000 funcionários, eles operam sob princípios de dignidade, justiça e respeito para apoiar aqueles que precisam.
A IBM Consulting fornece estruturas, métodos e ferramentas que minimizam os gastos com a nuvem e maximizam a eficiência.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, o logotipo IBM, IBM Consulting e Cloudability são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.