Maximizando o valor da nuvem para os contribuintes por meio da transformação em FinOps

A Social Security Scotland se une à IBM e à Nordcloud para liderar a redefinição dos custos de nuvem no setor público

Gerenciando os desafios de custos em meio ao rápido crescimento da nuvem

A Social Security Scotland, uma agência executiva do governo escocês, foi projetada desde o início para operar em um ambiente de nuvem. Com a missão de beneficiar de forma justa e eficiente o povo da Escócia, a Social Security Scotland construiu sua infraestrutura na Amazon Web Services (AWS), adotando a agilidade e a escalabilidade das tecnologias nativas da nuvem.

Mas o rápido crescimento veio com custos ocultos. À medida que a organização expandiu, os gastos com a nuvem cresceram sem a governança dedicada necessária para rastreá-los ou otimizá-los. Nessas circunstâncias, a Social Security Scotland enfrentou dois desafios urgentes:

  • Gastos significativos na nuvem sem visibilidade clara da utilização de recursos e do controle de custos.
  • Impossibilidade de atribuir o consumo da nuvem a equipes ou unidades de negócios específicas dificultando a atribuição de custos aos responsáveis pelos serviços.

Com um programa de implementação chegando ao fim e a crescente ênfase nas restrições orçamentárias tanto no governo do Reino Unido quanto no governo escocês, a Social Security Scotland tornou a otimização de custos, sem comprometer a prestação de serviços, uma prioridade significativamente maior, com o objetivo claro de maximizar o valor para os cidadãos da Escócia.
390% ROI alcançado em 18 meses 78% Economia com otimização de uso 36% queda nos custos de nuvem dos negócios principais
A Social Security Scotland desenvolveu significativamente seus recursos de FinOps e isso se deve principalmente ao serviço prestado pela NordCloud. Ainda estamos em processo de adaptação, mas a confiança interna é alta e estamos trabalhando para desenvolver a capacidade de assumir plenamente essa função.
Social Security Scotland
Transformando o FinOps para trazer transparência, responsabilidade e economia

Para enfrentar os desafios dos negócios, a Social Security Scotland decidiu investir e firmou parceria com a IBM Consulting e a Nordcloud, uma empresa da IBM, para delinear e auxiliar na implementação de uma transformação abrangente de FinOps. A implementação começou com a plataformaIBM Cloudability, uma ferramenta líder para FinOps que proporciona visibilidade imediata dos gastos em nuvem e revela oportunidades práticas de otimização de custos.

De um lado da parceria, a IBM Consulting trabalhou em estreita colaboração com a liderança de engenharia e Chief Digital Officer (CDO) da Social Security Scotland para avaliar o impacto financeiro do uso da nuvem e definir um roteiro para a transformação. Esse trabalho estratégico de consultoria foi desenvolvido pelos serviços de engenharia de plataforma de nuvem da IBM e pela estratégia de nuvem e tecnologia da IBM, que ajudaram a arquitetar uma solução adaptada ao ambiente exclusivo do setor público da Social Security Scotland.

A Social Security Scotland optou por não implementar o serviço totalmente gerenciado, mas a Nordcloud definiu a estratégia, o modelo operacional e apoiou os esforços de engenharia necessários e a mudança em geral. Isso levou, por exemplo, a relatórios que mostravam quais equipes estavam consumindo recursos na nuvem e quanto estavam gastando. Isso permitiu que a Social Security Scotland garantisse uma atribuição precisa de custos e promovesse uma nova cultura de responsabilidade. Além disso, a equipe da IBM Consulting também incluiu análises personalizadas e soluções de engenharia semiautomatizadas para identificar e eliminar desperdícios.

A segurança continuou sendo a principal prioridade durante toda a transformação. A IBM, a Nordcloud e a Social Security Scotland reestruturaram a aplicação na AWS com segurança e conformidade integradas desde a concepção. Isso incluiu a implementação de práticas de "conformidade como código" que se alinhavam aos padrões de segurança internos da agência, preenchendo as lacunas onde os controles anteriormente estavam ausentes. A equipe também introduziu o uso de tecnologias de código aberto de nível empresarial para reduzir os custos com licenciamento. Além disso, criaram um framework de FinOps personalizado que combinava automação, análise manual e consultoria estratégica.

O resultado foi uma estratégia de nuvem mais inteligente e transparente que não apenas otimizou os gastos, mas também melhorou a prestação de serviços digitais e a resiliência operacional. A Social Security Scotland está agora na vanguarda dos recursos de FinOps no setor público do Reino Unido e serve de modelo para outras organizações que desejam oferecer o melhor valor possível aos contribuintes.
Essa transformação foi mais do que otimizar os gastos com a nuvem; foi sobre reformular a maneira como operamos. Com o suporte da IBM e da Nordcloud, incorporamos o FinOps em nossa cultura, introduzimos novos modelos de governança e desenvolvemos os recursos internos para tomar decisões mais inteligentes e rápidas em toda a organização.
Social Security Scotland
Maturidade em FinOps acelerada. Milhões economizados.

Os resultados da transformação foram imediatos e impactantes. Em apenas 18 meses, a Social Security Scotland alcançou as metas de otimização de custos originalmente definidas para um período de três anos. Somente no primeiro ano, a organização teve uma redução de 30,4% nos custos com nuvem. Como resultado, a agência conseguiu economizar uma quantia significativa, sendo que 78% dessas economias foram geradas pela otimização do uso.

“Não entregamos apenas otimização de custos, ajudamos a Social Security Scotland a construir um modelo operacional de FinOps que ofereceu controle, responsabilidade e sustentabilidade a longo prazo. A introdução da economia unitária da nuvem forneceu um benchmark para medir o valor comercial da nuvem. Por fim, alcançar o equivalente a três anos de economia em apenas 18 meses foi uma prova do poder da consultoria estratégica e da engenharia trabalhando juntas”, afirmam Olga Zagraba e Marcin Walków, consultores de FinOps da Nordcloud.

Resultados principais incluem:

  • ROI de 390% alcançado em 18 meses, superando as metas de 3 anos na metade do tempo 
  • Redução de 36% nos custos de nuvem dos negócios principais, impulsionada pela otimização do uso e da tarifa, incluindo reestruturação e licenciamento, medida pela economia unitária da nuvem 
  • Redução de 30,4% nos gastos com nuvem no primeiro ano
  • 78% de economia com a otimização do uso, possibilitada por práticas personalizadas de engenharia e FinOps
A IBM e a Nordcloud continuam apoiando a Social Security Scotland como parceiros estratégicos, ajudando a agência a evoluir a estratégia de nuvem e a manter a disciplina financeira. Com uma base robusta de FinOps, a Social Security Scotland agora está mais bem equipada para prestar serviços públicos de forma eficiente, transparente e sustentável.
Social Security Scotland
Sobre a Social Security Scotland

A Social Security Scotland, fundada em 2018, é uma agência executiva do governo escocês. Com sede em Dundee e Glasgow, eles administram 17 benefícios sociais para cerca de 1,8 milhão de pessoas em toda a Escócia. Com aproximadamente 4.000 funcionários, eles operam sob princípios de dignidade, justiça e respeito para apoiar aqueles que precisam.

 Componentes da solução Serviços de consultoria IBM AWS IBM® Consulting IBM Cloudability Serviços de engenharia de plataforma de nuvem IBM Estratégia de nuvem e tecnologia IBM Nordcloud
