Para enfrentar os desafios dos negócios, a Social Security Scotland decidiu investir e firmou parceria com a IBM Consulting e a Nordcloud, uma empresa da IBM, para delinear e auxiliar na implementação de uma transformação abrangente de FinOps. A implementação começou com a plataformaIBM Cloudability, uma ferramenta líder para FinOps que proporciona visibilidade imediata dos gastos em nuvem e revela oportunidades práticas de otimização de custos.

De um lado da parceria, a IBM Consulting trabalhou em estreita colaboração com a liderança de engenharia e Chief Digital Officer (CDO) da Social Security Scotland para avaliar o impacto financeiro do uso da nuvem e definir um roteiro para a transformação. Esse trabalho estratégico de consultoria foi desenvolvido pelos serviços de engenharia de plataforma de nuvem da IBM e pela estratégia de nuvem e tecnologia da IBM, que ajudaram a arquitetar uma solução adaptada ao ambiente exclusivo do setor público da Social Security Scotland.

A Social Security Scotland optou por não implementar o serviço totalmente gerenciado, mas a Nordcloud definiu a estratégia, o modelo operacional e apoiou os esforços de engenharia necessários e a mudança em geral. Isso levou, por exemplo, a relatórios que mostravam quais equipes estavam consumindo recursos na nuvem e quanto estavam gastando. Isso permitiu que a Social Security Scotland garantisse uma atribuição precisa de custos e promovesse uma nova cultura de responsabilidade. Além disso, a equipe da IBM Consulting também incluiu análises personalizadas e soluções de engenharia semiautomatizadas para identificar e eliminar desperdícios.

A segurança continuou sendo a principal prioridade durante toda a transformação. A IBM, a Nordcloud e a Social Security Scotland reestruturaram a aplicação na AWS com segurança e conformidade integradas desde a concepção. Isso incluiu a implementação de práticas de "conformidade como código" que se alinhavam aos padrões de segurança internos da agência, preenchendo as lacunas onde os controles anteriormente estavam ausentes. A equipe também introduziu o uso de tecnologias de código aberto de nível empresarial para reduzir os custos com licenciamento. Além disso, criaram um framework de FinOps personalizado que combinava automação, análise manual e consultoria estratégica.

O resultado foi uma estratégia de nuvem mais inteligente e transparente que não apenas otimizou os gastos, mas também melhorou a prestação de serviços digitais e a resiliência operacional. A Social Security Scotland está agora na vanguarda dos recursos de FinOps no setor público do Reino Unido e serve de modelo para outras organizações que desejam oferecer o melhor valor possível aos contribuintes.