A eliminação de desperdícios e a otimização de gastos abrem espaço para reinvestimentos. É isso que a IBM quer dizer com “Economias a serviço da transformação”. Deixe a IBM Consulting ajudar você a autofinanciar seu projeto de modernização por meio de uma governança fiduciária adequada de seus gastos com nuvem, baseada nos princípios dos frameworks FinOps e TBM.

A IBM Consulting oferece serviços de FinOps alinhados ao Framework do FinOps.org e ao TBM Council. Seguimos os princípios do FinOps, como colaboração, tomada de decisões baseada no valor dos negócios, responsabilidade pelos gastos com a nuvem, acessibilidade de dados, governança centralizada e responsabilidade compartilhada pelo consumo de nuvem. Informamos, otimizamos e operamos com uma cultura FinOps e TBM que gera resultados positivos para os negócios.

Oferecemos suporte aos nossos clientes seguindo a abordagem da IBM Consulting: