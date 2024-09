Adquirida pela IBM em março de 2021, a NordCloud é líder europeia em implementação de nuvem, desenvolvimento de aplicações, serviços gerenciados e treinamento.

A NordCloud é especialista em aproveitar a nuvem pública para impulsionar o sucesso digital e executar operações de TI de forma mais rápida, barata e com maior automação. Do planejamento estratégico ao gerenciamento de aplicações, conduzimos nossos clientes por toda a jornada da nuvem.



Os clientes dizem que trabalhar com a Nordcloud é como ter uma bússola: você tem um especialista nativo da nuvem orientando as melhores práticas, prevenindo armadilhas, fornecendo suporte técnico essencial e orientando as equipes através da mudança cultural. Esteja você iniciando uma jornada de migração ou expandindo a nuvem entre equipes e serviços, nós o ajudamos a maximizar o valor contínuo e, ao mesmo tempo, minimizar riscos e custos.