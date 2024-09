Salling Group A/S

Certamente, o sucesso da atualização para o hardware POWER8 merece reconhecimento, mas o sistema ERP completo do Salling Group é igualmente notável.De fato, Isdahl atribui ao modelo SAP de 3 camadas da organização como um diferencial chave para o grupo. O sistema, que opera com a tecnologia Db2 em POWER, inclui o SAP ERP Central Component (ECC), o SAP Customer Activity Repository e o SAP e-Commerce, juntamente com cerca de 70 outros produtos SAP.“Nossa principal vantagem é que temos uma única visão da verdade”, diz Isdahl. "Nossos concorrentes têm vários sistemas ERP, mas nós consolidamos tudo no SAP, e isso nos torna 20% mais eficientes do que nossos concorrentes."

Isdahl cita o SAP Forecasting and Replenishment, o SAP Allocation Management e o componente Unified Demand Forecast do SAP Customer Activity Repository, oferecendo uma vantagem estratégica específica, pois permitem que a organização reabasteça suas lojas duas vezes por dia. Se um item esgota em uma loja, os dados do SAP permitem que o Salling Group mova o estoque de outras lojas de forma flexível para atender à demanda. Como resultado, os clientes podem contar com as lojas do Salling Group para terem os produtos de que precisam.

Além disso, as lojas do Salling Group agora oferecem uma opção de "clicar e retirar", que permite que os clientes façam pedidos de produtos on-line e os retirem na loja. Isso cria uma enorme demanda em tempo real em um setor onde os clientes têm expectativas cada vez mais altas. Até o momento, de acordo com Isdahl, o Salling Group tem uma taxa de conclusão de compras do tipo "clique e retire" de 99,94%.

Outra vantagem importante do software Db2 for SAP e do modelo POWER Systems é a capacidade sob demanda, que redistribui a carga de trabalho do ERP de acordo com a necessidade. Essa capacidade foi particularmente útil na Black Friday de 2019, diz Isdahl, quando o Salling Group foi o vencedor de vendas em todos os sites de comércio eletrônico.

Com uma infraestrutura IBM tão poderosa, não é surpresa que o Salling Group desfruta de um forte relacionamento de trabalho com a Global Technology Services. Carsten Holm, diretor de infraestrutura SAP no Salling Group, explica: "Adoramos trabalhar em conjunto com a IBM. Desenvolvemos um processo sólido que está funcionando muito bem para nós."