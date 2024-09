A mudança para aplicações de negócios integradas, inovadoras e modernas ajuda os clientes da PROMOS a otimizar os processos de negócios para proporcionar valor sustentado.

"A execução do SAP S/4HANA no IBM Power Systems e IBM Storage tem sido um grande facilitador", confirma Volker Schulz. "Ninguém gosta de trabalhar com planilhas desatualizadas. As novas aplicações de negócios fornecem uma experiência de usuário muito melhor, e o desempenho aprimorado facilita e agiliza a tomada de decisão baseada em dados. Ao ajudarmos os clientes a eliminar a duplicação nos processos e no gerenciamento de dados, ajudamos a melhorar a consistência dos dados, reduzir os erros do usuário e aumentar a produtividade da equipe".

Volker Schulz acrescenta: "O direcionamento do SAP S/4HANA desde o início nos permitiu ganhar uma experiência prática de manter a solução enxuta e atualizada. Oferecemos rotineiramente atualizações do SAP S/4HANA como parte de nosso serviço, permitindo que os clientes se beneficiem dos recursos e melhorias mais recentes".

Ele continua: "Essa abordagem garante a inovação contínua do processo, disponibilizando novos recursos inteligentes com mais rapidez. E podemos prestar esse serviço de forma rápida e econômica graças à flexibilidade e escalabilidade dos IBM Power Systems e do IBM Storage".