Com o apoio da parceira de negócios You-Get e a consultoria da IBM, a Polpo usou a tecnologia Watson Explorer combinada com a tecnologia IBM Content Analytics Studio (agora parte do IBM Watson Discovery) para agregar fontes de dados díspares e gerar modelos baseados em IA. O objetivo final desejado era uma aplicação web totalmente integrada e baseada em assinatura para profissionais de relações públicas, com a tecnologia IBM Watson integrada.

O maior desafio no início foi descobrir como "filtrar a estática", explica Van Zaanen. "Os termos políticos dependem muito do contexto, portanto, as palavras precisam ser mapeadas no contexto. A palavra "energia", por exemplo, é muito ambígua; não tem o mesmo significado no contexto de educação, clima ou empresas de energia. Analisamos um texto e identificamos o contexto usando palavras secundárias. O IBM Watson Explorer imita esse processo. A natureza inteligente do IBM Watson torna possível continuar identificando novos aspectos; mesmo quando algumas partes evoluem, ele ainda está alinhado."

"A IA ética e a transparência são princípios integrados", acrescenta Vos. "Há sempre um humano no processo. Não é autopropagado."

"O algoritmo é, na verdade, parte de um cenário de soluções", diz Van Zaanen. "Primeiro criamos nosso próprio painel e, em seguida, usamos o próprio minerador da IBM com a tecnologia Watson e a interface IBM como ponto de comparação para ver o que há nos dados, obtendo novos insights como inspiração para a criação de recursos. O front-end também é autoconstruído, projetado com base no feedback iterativo do usuário. A Polpo adotou um modelo de desenvolvimento contínuo no qual o feedback do cliente define o roteiro."

A plataforma Polpo Political Monitoring reúne todas as informações políticas relevantes em um só lugar, aplica o processamento inteligente de documentos por meio de IA e permite que seus usuários apliquem uma filtragem inteligente. Ao garantir que os usuários recebam informações precisas, atualizadas e personalizadas que sejam relevantes para eles, a Polpo facilita o trabalho de todos os profissionais que monitoram informações políticas, garantindo informações rápidas e abrangentes sobre todos os desenvolvimentos políticos na Holanda.

A empresa e sua plataforma ainda estão evoluindo. Van Zaanen explica: "A Polpo tem uma identidade e cultura de desenvolvimento contínuo. A plataforma foi criada para se adaptar constantemente a novos painéis e fontes: ágil por natureza. À medida que a plataforma e o código crescem, fica mais difícil, mas o tempo de desenvolvimento não está aumentando exponencialmente; lançamos uma atualização a cada duas semanas. Estamos focados em melhorias rápidas e graduais, sintetizando o feedback em mudanças implementáveis."

"As maiores mudanças no modelo podem muito bem ser os principais tópicos que mudam em torno das eleições", acrescenta Vos. "Mas é possível buscar coincidências e extrapolar a partir dos dados."

Tendo crescido dos 5 cofundadores iniciais para sua atual equipe de 12 pessoas, a Polpo saiu da fase de start-up e ainda está crescendo rapidamente. Mesmo assim, a empresa é muito pequena para usar um produto IBM de tão grande escala, como explica Vos: "A Polpo é relativamente única na aplicação dessa tecnologia na Holanda, embora o IBM Watson ofereça suporte a soluções em holandês. Os melhores resultados são de start-ups ou scale-ups. Elas alcançam mais valor agregado do que empresas maiores, porque a curva de adoção é mais rápida. Equipes menores, mais inovadoras e experimentais estão mais dispostas a adotar o valor agregado de um serviço digital."