De acordo com a National Library of Medicine, os anticorpos maternos são transferidos para a placenta durante o terceiro trimestre de gestação, dando imunidade aos neonatos a certas infecções e doenças. Bebês prematuros nascem antes da conclusão da transferência de imunidade — menos de 37 semanas de gestação — tornando-os mais suscetíveis a infecções bacterianas como sepse, que têm como alvo sistemas imunológicos imaturos ou comprometidos.¹

No Hospital Universitário de Antuérpia (UZA), na Bélgica, aproximadamente um em cada cinco neonatos prematuros nascidos com menos de 1.500 gramas (3,3 libras) sofrem de sepse de início tardio. A equipe de unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) do hospital é encarregada de detectar sepse ou infecções na corrente sanguínea nesses recém-nascidos, entre muitas outras complicações potenciais, usando intuição baseada em experiência e instantâneos de dados, e então fornecer tratamento oportuno para reduzir o risco de morte e atrasos no desenvolvimento nos sobreviventes.

Devido ao risco potencial de desfechos tão devastadores, o Dr. David Van Laere, um neonatologista da UZA, dedicou grande parte de sua carreira para encontrar métodos melhores e mais rápidos para detectar sepse. "Ao longo da última década, estudei as tendências e padrões entre sinais vitais e complicações relacionadas ao parto prematuro", diz ele.

Sua experiência clínica revelou que as alterações nos sinais vitais do bebê muitas vezes parecem estar visíveis até várias horas antes da detecção da sepse. "Se pudéssemos pegar essas alterações nos dados antes, podemos evitar um atraso no início do tratamento antibiótico", diz Van Laere. "Como os antibióticos costumam salvar vidas em eventos de sepse, usá-los mais cedo pode potencialmente impactar a gravidade da doença ou até mesmo aumentar as chances de sobrevivência do bebê."

Essa realidade frustrante levou o médico a encontrar uma maneira de utilizar melhor a vasta quantidade de dados ao seu redor. “A UZA NICU é um ambiente altamente digitalizado com múltiplas fontes de dados”, diz ele. “Temos conjuntos de dados completos, desde o nascimento até a alta, que contêm sinais de monitoramento, relatórios, diagnósticos, dados do prontuário eletrônico do paciente e muito mais.” Os insights provenientes dos dados dos pacientes têm o potencial de ajudar a identificar estados de doença mais cedo – se os médicos conseguirem encontrar uma forma de tornar esses insights acionáveis.