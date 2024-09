A Turnr se candidatou ao Startup com o IBM Accelerator Sweden, que oferece às startups B2B acesso exclusivo aos recursos da IBM para impulsionar sua jornada. O programa se concentra em empresas emergentes que visam revolucionar o cenário competitivo ou impactar significativamente a sustentabilidade em indústrias tradicionais ou domínios tecnológicos.

"Assim que nos deparamos com a iniciativa Startup with IBM Accelerator, nos apaixonamos por ela", lembra Robertsson. "A oportunidade de acessar mentoria, experiência, tecnologia e networking da IBM era algo que não queríamos perder. Quando a equipe do programa nos selecionou, ficamos muito felizes."

Como parte do compromisso, a Turnr se uniu a especialistas da IBM para revisar sua plataforma, avaliando a arquitetura em relação a critérios como confiabilidade, flexibilidade e escalabilidade. A startup migrou sua plataforma para a IBM Cloud®, onde recebeu créditos gratuitos até a conclusão do programa.

"No início de nossa colaboração com a equipe da IBM, alguns de nossos desenvolvedores estavam nervosos em trabalhar com uma organização tão grande", diz Robertsson. "Nós nos perguntamos se a IBM poderia corresponder à nossa agilidade. Descobrimos rapidamente que o programa IBM Accelerator funcionava como um microsserviço dentro da IBM, mantendo o ritmo de inovação extremamente alto. Nós realmente valorizamos o fato de que a equipe da IBM nunca foi prescritiva em seus conselhos, mas em vez disso respeitou nossos desenvolvedores e seu conhecimento. Foi uma verdadeira colaboração.”

Turnr trabalhou em estreita colaboração com a equipe do Startup com o IBM Accelerator Sweden para projetar e lançar sua plataforma usando os serviços IBM Cloud, incluindo IBM Cloud Container Registry, IBM Cloud Databases for PostgreSQL e IBM Cloud Kubernetes Service. Robertsson acrescenta: "Um dos maiores benefícios de mudar para o IBM Cloud e adicionar o Kubernetes à mistura é que permitimos o dimensionamento mundial e uma experiência de usuário de classe mundial. Isso simplesmente não era possível até nos juntarmos à IBM.”