Ao aproveitar a tecnologia de computação confidencial da IBM, a empresa fornece aos clientes um ambiente de execução confiável, inacessível a usuários não autorizados ou aos próprios administradores da Phoenix Systems. Os dados de aplicativos e bancos de dados são criptografados de ponta a ponta, tanto em uso quanto em repouso, para que os clientes aproveitem o alto nível de segurança.

"Todas as camadas da nossa pilha da IBM e do Ubuntu conta com uma segurança incomparável integrada", explica Taroni. "Em vez de garantir às empresas que seus dados estão protegidos por meio de políticas, podemos provar que é verdadeiramente impossível acessá-los. Os clientes têm controle total sobre o próprio ambiente: recebem seu próprio cartão inteligente e chaves criptográficas."

A nova plataforma oferece segurança avançada de ponta a ponta, de coprocessadores criptográficos no servidor IBM LinuxONE ao kernel e sistema operacional do Ubuntu Linux e o suporte para computação confidencial com execução e inicialização seguras.

Embora os ambientes dod clientes estejam completamente isolados na nova plataforma da Phoenix Systems, é simples gerenciá-los. A empresa automatizou totalmente os processos de integração e customização.

"Com a tecnologia IBM, criamos uma plataforma que nos permite gerenciar contêineres superseguros da mesma forma que outros contêineres", explica Taroni. "É fácil para os clientes começarem e continuarem com a Phoenix Systems. Eles podem acessar tudo por meio de uma página da web. Os pagamentos são transparentes, e é possível fazer alterações com alguns cliques do mouse, como por exemplo mudar para um data center em uma região com segurança extra."