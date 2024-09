A Hex Trust optou por criar sua plataforma de custódia de ativos digitais, Hex Safe, na solução IBM® LinuxONE com servidores virtuais IBM® Hyper Protect. A tecnologia IBM ofereceu a combinação ideal de segurança, desempenho, estabilidade e abertura para ajudar a tornar a visão da empresa realidade.

"A combinação do IBM® LinuxONE e IBM® Hyper Protect Virtual Servers nos oferece as bases mais seguras possíveis", comenta Czerniawski. "IBM® CryptoCards são os únicos HSMs [módulos de segurança de hardware] compatíveis com FIPS 140-2 Nível 4. Como o IBM® LinuxONE foi desenvolvido com a mesma tecnologia do IBM® Z, não tivemos dúvidas sobre a capacidade de processamento ou a confiabilidade. Ao mesmo tempo, a escolha do IBM® LinuxONE nos permite tirar proveito de uma série de ferramentas de código aberto com recursos adicionais de nível empresarial — o melhor dos dois mundos."

Após um exercício bem-sucedido de prova de conceito (PoC), a Hex Trust iniciou o desenvolvimento do Hex Safe em estreita colaboração com a IBM. As equipes Hex Trust e IBM realizam chamadas semanais e se envolvem em um canal dedicado do Slack para acompanhar o progresso e superar quaisquer problemas rapidamente.

"Tínhamos receio de que, ao trabalhar com um fornecedor de grande porte, acabaríamos esquecidos", diz Czerniawski. "Mas ficamos impressionados com a IBM – eles são sempre responsivos, e seus especialistas de domínio realmente entendem nossas prioridades de setor e negócios. Elas vão além do esperado. Recentemente, eles entregaram algoritmos criptográficos personalizados em apenas alguns dias e sem custo adicional."

A Hex Safe permite que os usuários armazenem ativos com segurança e acessem serviços oferecidos no ecossistema de ativos digitais, concentrando-se na integração de corretores, prime brokers, exchanges, empréstimos e plataformas de empréstimo, soluções de aposta e outros custodiantes. A Hex Trust está trabalhando com a IBM para lançar a solução. "A parceria com a IBM confere credibilidade à oferta Hex Trust, visto que a IBM possui um histórico extenso e bem-sucedido na segurança de transações financeiras", acrescenta Czerniawski."