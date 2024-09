Para proteger dados sensíveis, mesmo quando em uso , e para estender os benefícios da computação em cloud para cargas de trabalho sensíveis. Quando usada em conjunto com a criptografia de dados em repouso e em trânsito com controle exclusivo de chaves, a computação confidencial elimina a maior barreira para migrar conjuntos de dados, sensíveis ou altamente regulados, e cargas de trabalho de aplicativos de uma infraestrutura de TI no local cara e inflexível para uma plataforma de cloud pública moderna e mais flexível.

Para proteger a propriedade intelectual. A computação confidencial não é apenas para proteção de dados. O TEE também pode ser usado para proteger a lógica de negócios proprietários, funções analíticas, algoritmos de aprendizado de máquina ou aplicativos inteiros.

Para colaborar com segurança com parceiros em novas soluções de cloud. Por exemplo, a equipe de uma empresa pode combinar seus dados sensíveis com cálculos proprietários de outra empresa para criar soluções, sem que nenhuma das empresas compartilhe quaisquer dados ou propriedade intelectual que não queira compartilhar.

Para eliminar preocupações ao escolher provedores de cloud. A computação confidencial permite que um líder de empresa escolha os serviços de computação em cloud que melhor atendem aos requisitos técnicos e de negócios da organização, sem se preocupar em armazenar e processar dados do cliente, tecnologia proprietária e outros ativos sensíveis. Essa abordagem também ajuda a aliviar quaisquer interesses competitivos adicionais se o provedor de cloud também fornecer serviços de negócios concorrentes.

Para proteger os dados processados na borda. A computação de borda é um modelo de computação distribuída que aproxima os aplicativos corporativos das fontes de dados, como dispositivos de IoT ou servidores de borda local. Quando esta estrutura é usada como parte de padrões de cloud distribuída, os dados e o aplicativo nos nós da borda podem ser protegidos com a computação confidencial.