Transplante e sangue do National Health Service do Reino Unido

Em média, quatro a cinco doadores ficam disponíveis todos os dias no Reino Unido, e cada um desses doadores doará entre 2,5 a 4 órgãos, então o NHSBT está buscando utilizar sua plataforma baseada na nuvem para mais do que apenas esquemas de alocação de coração e pulmão. Em seguida, temos uma lista nacional de espera para transplantes que pode ser acessada por clínicos em seus dispositivos móveis, permitindo que eles registrem um novo paciente ou alterem o status de um paciente em tempo quase real.

Também está sendo desenvolvido um esquema de alocação de fígado, que deve aumentar o número de transplantes de fígado em aproximadamente 50 por ano. "Isso é cinquenta vidas salvas ou significativamente transformadas", diz Johnson, que interage com cirurgiões no desenvolvimento de esquemas de alocação. Ela atribui aos novos recursos de desenvolvimento ágil facilitados pelas plataformas BPMoC e ODMoC a melhoria da capacidade de resposta às sugestões dos cirurgiões.

"São os médicos que projetam os esquemas e, em seguida, trabalhamos com eles para transformá-los em algo implementável", diz ela. "Se eu falar com eles sobre plataformas de nuvem, eles não têm ideia do que estou falando. Mas os cirurgiões certamente entendem isso quando lhes digo que podemos adaptar esquemas de alocação incremental e rotineiramente com base em novos dados ou pesquisas; não precisamos mais de anos. Isso é extremamente valioso para eles.”

Do lado da TI, o Sr. Powell prevê uma função crescente para os dados no desenvolvimento de esquemas de alocação e, a longo prazo, o surgimento de um ambiente de TI de autoaprendizagem. "A natureza dos dados que entram no sistema informará a maneira como projetamos esquemas de alocação no futuro? Poderíamos chegar a um ponto em que o sistema está quase aprendendo por si mesmo e nos ajudando a alcançar as demandas concorrentes de equidade de acesso e utilidade de órgãos ao longo do tempo? Eu acho que sim. Nós absolutamente vemos isso como um passo em direção a esquemas de alocação mais inteligentes ao longo do tempo.”

"Procuramos equilíbrio", diz Johnson. “Procuramos garantir que todos tenham acesso igual ou oportunidades iguais para um transplante, caso necessitem. Cada melhoria que fazemos em nossos esquemas de alocação assegura que aproveitamos ao máximo todos os órgãos disponíveis e maximizamos o número de anos que as pessoas viverão com um transplante. Isso é profundamente importante.”

O recente transplante cardíaco representa o início de uma jornada de gestão de processos de negócios orientada por tecnologia na NHSBT. Acontece que, neste caso, os resultados são literalmente de vida ou morte. No entanto, o desafio de fazer mais com menos é universal, com organizações nos setores público e privado lidando com a forma de alocar recursos escassos para alcançar seus próprios conjuntos de resultados críticos. Independentemente de a organização operar no setor público ou privado, seja a vida, um prazo de entrega de aplicação ou a entrega pontual do pedido de um cliente está em jogo, o gerenciamento de processo empresarial que utiliza a tecnologia para identificar, compreender e otimizar processos internos e externos é fundamental para preparar qualquer organização para o sucesso.