Depois de analisar uma prova de conceito (POC), a MMC escolheu a solução IBM® Process Mining e a implementou por meio do software IBM® Cloud Pak for Business Automation. O IBM® Process Mining também está incluído como um recurso fundamental no portfólio de soluções IBM® Cloud Paks for Automation. "Queríamos visualizar um 'gêmeo digital' da nossa organização logística," diz o VP do MMC, "para identificarmos os gargalos em nossos processos de O2C e enxergar oportunidades para automação."

Quando os executivos da MMC viram seus processos O2C mapeados pela primeira vez, tiveram a mesma resposta que muitos clientes têm com a tecnologia de simulação baseada em IA. "Nossa primeira reação foi: "Você projetou isso. Não acreditamos que tenha sido criado automaticamente a partir dos dados. A segunda reação foi: 'Não é verdade, os dados estão incorretos'", diz o vice-presidente da MMC. "Mas assim que detalhamos a simulação, pudemos ver o quão bem esse modelo foi construído, com base nos dados do mundo real de nossa plataforma ERP. Foi um divisor de águas."

Ao trabalhar com a ferramenta para estudar todas as atividades, pontos de contato e funcionários envolvidos no processo de O2C, a equipe de logística da MMC conseguiu:

Analisar o comportamento do processo, encontrar atividades que não estavam em conformidade e identificar oportunidades de melhoria

Identificar atividades críticas em termos de impacto nos custos e variabilidade do tempo de execução

Descobrir os principais usuários dos processos e verificar a segregação dos deveres

Monitorar o retrabalho para descobrir onde erros e procedimentos inadequados afetam os cronogramas de entrega

Descobrir os custos relacionados a atividades manuais e onde houve potencial de automação

A análise do comportamento dos colaboradores forneceu insights reveladores. Por exemplo, uma gerente de logística estava substituindo manualmente os cronogramas em uma tentativa de ajudar sua fábrica a atingir as metas de produção. "Ela estava tentando ajudar, mas na verdade, estava atrasando", diz o vice-presidente de MMC. "Falamos com ela e explicamos que sua equipe estava fazendo um trabalho muito melhor sem sua intervenção."