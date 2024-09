A empresa optou por se concentrar em novas tecnologias.

Usando uma combinação de ofertas integradas do watsonx, Hornik e sua equipe desenvolveram Max, um robô de recrutamento desenvolvido com IA.A solução, que reside na página de carreira em alemão da msg, faz aos candidatos uma série de perguntas relacionadas ao trabalho, correspondendo-os a vagas específicas com base nas respostas dos candidatos. Ou então, os indivíduos podem carregar seus currículos, e Max retornará automaticamente uma lista das vagas adequadas com base nessas informações.



"A correspondência de currículos é o principal caso de uso do nosso assistente digital", acrescenta Hertlein. “O que é realmente valioso nesta solução é a capacidade de pesquisa interativa. O robô inclui uma ferramenta que permite que você carregue seu currículo; em seguida, ele analisa, compreende e compara a experiência com as vagas de emprego em aberto. Em seguida, retorna uma lista das melhores vagas nas quais a equipe de recrutamento deve se concentrar. Isso economiza uma quantidade significativa de tempo.”



Max é baseado nos recursos de IA e linguagem natural da tecnologia IBM watsonx Assistant, um assistente de IA de nível empresarial hospedado na IBM Cloud® no data center em Frankfurt. A equipe escolheu as tecnologias Watson para sua facilidade de uso e alto desempenho.



"Quando comparamos e testamos o IBM Watsonx Assistant em relação a outra estrutura de bot usando a mesma caixa de diálogo e dados, as pontuações de classificação e confiança de Watson sempre foram as melhores", explica Hertlein. "Além disso, o IBM Watsonx Assistant não requer muito treinamento — é incrivelmente intuitivo."



A solução foi desenvolvida em conjunto em seis meses pelos departamentos de recrutamento de RH e TI da ação. A equipe de RH treinou Max sobre a terminologia, o discurso e o conteúdo exclusivos do recrutamento, aprimorando as perguntas que a ferramenta faz aos candidatos. O RH também definiu o caminho para suporte de segundo nível e o caminho para que os candidatos entrem em contato com o departamento de RH.



“Ter a equipe de recrutamento de RH tão envolvida contribuiu muito para o sucesso do projeto e garante que eles tenham a ferramenta mais adequada para apoiar seu trabalho”, diz Hertlein. "A facilidade de usar o IBM Watsonx Assistant permite que as pessoas do recrutamento trabalhem em estreita colaboração connosco. Eles não precisavam escrever código; eles simplesmente usaram o kit de ferramentas do IBM watsonx Assistant para nos ajudar com o conteúdo e o diálogo, o que significa que poderíamos nos concentrar na arquitetura técnica em segundo plano.”



A tecnologia usa o IBM Watson Knowledge Studio e o IBM Natural Language Understanding para criar modelos específicos para RH que se concentram no recrutamento de terminologia e conceitos. A equipe de TI implementou os modelos no IBM Watson Discovery, que atua como mecanismo de pesquisa do bot ao analisar e parear CVs com funções.



A solução também encontra trabalhos relevantes interagindo com os candidatos e fazendo uma série de perguntas. Começa com as perguntas mais amplas primeiro, como "Você é estudante ou profissional?" e "Que tipo de trabalho você quer?" Gradualmente, as perguntas se tornam mais focadas, como fazer aos candidatos o local de trabalho desejado.



Max também faz perguntas para limitar o tipo específico de posição que os candidatos procuram. Por exemplo, se alguém selecionar um trabalho em consultoria, o bot perguntará se deseja consultoria técnica ou comercial. Se o candidato selecionar consultoria técnica, o bot perguntará sobre expertise tecnológica específica, como proficiência em linguagens de programação específicas. Ele também pergunta aos candidatos se eles têm experiência em determinados setores, como setor bancário ou automotivo, e por quantos anos.



Depois que o Max coleta as informações, ele consulta o banco de dados em busca de descrições de cargos que correspondam às respostas do candidato e retorna uma lista focada. Os candidatos podem ler as várias descrições de cargos e enviar sua inscrição para o cargo de sua escolha. E como a correspondência de currículos já foi feita pelos próprios candidatos, o recrutador pode entrar em contato.