A MIKOPTIK, grande fornecedora de soluções avançadas de sistemas de processamento micro-nano, precisava simplificar seus processos de P&D. A empresa fabrica uma grande variedade de produtos eletrônicos complexos, desde circuitos eletrônicos de última geração até sistemas microeletromecânicos, dispositivos micro-nano e de energia solar, entre outros. A P&D necessária nessas linhas de produtos é igualmente complexa e multifacetada.

Na época, uma área do processo de P&D da empresa (a exploração da inteligência da informação relacionada aos produtos, o projeto técnico e a esquematização de engenharia) estava consumindo muitos recursos, gerando desafios de produtividade. A complexidade inerente ao design dos produtos, à otimização da engenharia e ao planejamento do roteiro exacerbava esses problemas, enquanto as aplicações de R&D isoladas dificultavam a colaboração entre as equipes de engenharia e produção.

Além disso, o gerenciamento do conhecimento em engenharia e design de produtos dependia bastante de alguns engenheiros principais, o que causava um risco significativo ao acesso contínuo aos conhecimentos técnicos essenciais. A superação desses desafios foi primordial para que a empresa conseguisse aumentar a eficiência e a sustentabilidade das operações.

O advento da IA generativa trouxe esperança à MIKOPTIK. Eles persistiram em buscar uma empresa com rico acúmulo tecnológico, experiência madura em gestão corporativa e perspectiva internacional para construir uma estrutura organizacional multinacional. Nesse momento, eles encontraram a IBM por meio da XPower, fornecedora líder de soluções de sistemas inteligentes e digitais integrados na China.