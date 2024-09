Buscamos um serviço com conhecimento especializado, ferramentas e inteligência para nos ajudar a corrigir o acúmulo de vulnerabilidades, principalmente as críticas. A escolha do X-Force Red Vulnerability Management Services em novembro de 2018 rapidamente se mostrou benéfica. A equipe de hackers veteranos da X-Force Red analisou imediatamente as diferentes áreas de tecnologia e as diferentes linhas de negócios da nossa empresa. Eles reformularam o modelo de dados, corrigiram problemas significativos de qualidade de dados e introduziram a automação que continuam aprimorando até hoje.

Enquanto anteriormente revisávamos manualmente cada vulnerabilidade e tentávamos decifrar quais entre milhões eram potencialmente as mais prejudiciais, a fórmula de classificação automatizada do X-Force Red nos ajudou a priorizar as vulnerabilidades mais críticas de forma mais eficiente e eficaz.

A equipe X-Force Red tornou a fórmula transparente, então sabíamos exatamente como o algoritmo funcionava. Aplicando sua mentalidade de hacker, a X-Force Red priorizou as vulnerabilidades com base no fato de os criminosos estarem utilizando-as como armas e no valor do ativo exposto. A priorização automatizada levou apenas alguns minutos, em comparação com dias com nossos métodos manuais anteriores. Essa rápida resposta nos ajudou a corrigir imediatamente as vulnerabilidades para evitar ataques e permitiu que os membros da minha equipe se concentrassem em outras tarefas.