Trabalhando com a ABP, parceiro de negócios da IBM, o Ministério determinou rapidamente que o IBM Operational Decision Manager—incluído com o IBM Cloud Pak for Business Automation— oferecia os recursos técnicos para ajudar a gerenciar dados sobre o status da COVID-19 de milhões de cidadãos.

“Trabalhamos com a ABP por meio de uma série de cenários de prova de conceito, que demonstraram como poderíamos usar nossos dados para automatizar e acelerar a tomada de decisões”, afirma Altshuler. “Por meio de nossa parceria com a ABP, vimos que poderíamos usar o mecanismo de tomada de decisões do IBM Operational Decision Manager para nos ajudar a atribuir rapidamente certificados a cidadãos totalmente vacinados, recuperados e com testes negativos.”

O Ministério trabalhou em estreita colaboração com a ABP para implementar a nova solução e integrá-la a várias fontes de dados, incluindo a autoridade de imigração israelense, prestadores de serviços de saúde e centros de vacinação.

Altshuler recorda: "A ABP tinha uma experiência significativa na implementação do IBM Operational Decision Manager. Também apreciamos muito o fato de podermos recorrer ao suporte local sempre que precisávamos."

Trabalhando com a ABP, o Ministério implementou com sucesso seu primeiro produto digital: um conjunto de regras automatizadas para determinar o status de vacinação de toda a população. Com base no sucesso dessa iniciativa, a organização ampliou consideravelmente seu uso da solução IBM — dando suporte a casos de uso adicionais em torno da COVID-19 e além.

"Durante as fases posteriores da pandemia, começamos a monitorar de perto o surgimento de variantes da COVID-19”, diz Altshuler. "Para rastrear efetivamente a evolução do vírus, era vital determinar as amostras ideais de testes de COVID-19 a serem enviadas para sequenciamento genômico. Com a ABP, construímos rapidamente um conjunto de regras no IBM Operational Decision Manager para priorizar automaticamente as amostras a serem enviadas para análise de sequenciamento genômico todos os dias, ajudando-nos a rastrear novas variantes e mutações do vírus."

Além disso, o Ministério da Saúde usa o IBM Operational Decision Manager para calcular o status da vacinação contra a poliomielite e rastrear a população relevante para o gerenciamento da campanha de vacinação contra a poliomielite.