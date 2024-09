“Foi quando ouvimos falar do IBM Cloud Data Shield”, explica Brodier. “Foi uma proposta muito empolgante para nós.Ele abstrai a complexidade de construir aplicativos habilitados para SGX e nos permite focar em construir recursos que agreguem valor comercial, em vez de nos preocuparmos com detalhes de implementação de baixo nível."

IBM Cloud Data Shield é uma solução co-desenvolvida pela IBM e pela Fortanix Inc., uma empresa de segurança multinuvem.Isso capacita a Irene Energy a containerizar suas aplicações e operá-las em nós de trabalho bare metal com SGX ativo no IBM Cloud Kubernetes Service.Em vez de exigir que as empresas projetem suas aplicações especificamente para SGX, o IBM Cloud Data Shield converte automaticamente o código para ser compatível com os recursos do SGX.

O IBM Cloud Data Shield também fornece um catálogo de componentes pré-otimizados que os desenvolvedores podem conectar facilmente a suas aplicações. Por exemplo, a Irene Energy conseguiu integrar sua aplicação com um servidor web NGINX e um banco de dados MariaDB do catálogo em apenas algumas horas.