Para diferenciar seus serviços SOC dos serviços da concorrência, a Insta selecionou IBM® Cloud Pak for Security. Usando a solução, a empresa centraliza o gerenciamento de logs e as informações de segurança e o gerenciamento de eventos (SIEM).

“Escolhemos a IBM após uma análise minuciosa do mercado”, lembra Jääskeläinen. “As soluções IBM® Security são bem avaliadas por analistas, incluindo o Gartner, e têm muitas referências excelentes em todo o mundo. O mais importante para nós é que as soluções IBM® Security são continuamente desenvolvidas para estarmos um passo à frente das mudanças no cenário de ameaças cibernéticas.”

O IBM® Cloud Pak for Security oferece à equipe SOC da Insta insights imediatos e em tempo real sobre a postura de segurança de cada cliente. A solução detecta automaticamente possíveis violações, reunindo informações sobre ameaças para estabelecer uma provável urgência. Quando apropriado, o sistema emite um alerta com um nível de prioridade associado, ajudando os especialistas em SOC a filtrar o ruído para aprimorar as ameaças mais perigosas.

"Com o IBM® Cloud Pak for Security, podemos criar uma grande variedade de ataques cibernéticos", diz Jääskeläinen. "Por exemplo, a solução IBM nos alertou para o ransomware no ambiente de um cliente, nos permitindo isolá-lo rapidamente antes de espalhar e criptografar seus arquivos, interrompendo o ataque em seus caminhos com a ajuda da IBM, encontramos muitos malwares."

A Insta integra o IBM® Cloud Pak for Security a uma ampla gama de ambientes de clientes, hospedando uma plataforma local de vários inquilinos e dedicada. Ao entrar no mercado, a empresa usa o suporte da IBM para atrair novos clientes.

"Um dos melhores aspectos do IBM® Cloud Pak for Security é a interoperabilidade perfeita com diferentes tipos de tecnologias", acrescenta Jääskeläinen. "Na última contagem, acreditamos que existam até 400 integrações diferentes suportadas. Isso facilita a integração de novos clientes. E quando nos reunimos com clientes em potencial, sempre mencionamos que usamos a tecnologia IBM, e a equipe da IBM muitas vezes nos ajuda a fechar o negócio."