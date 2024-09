Sartini e sua equipe fornecem serviços que se enquadram em três áreas principais de foco: Serviços ITIL, Serviços Cognitivos e Serviços Empresariais. Seus serviços incluem, mas não estão limitados ao gerenciamento multinuvem, gerenciamento de desempenho de aplicativos, monitoramento contínuo de vulnerabilidades e conformidade, bem como otimização de custos de nuvem híbrida. Seus clientes típicos têm entre 100 e 500 servidores e mantêm ambientes locais, no Azure e na Amazon Web Services (AWS) e na nuvem híbrida. A equipe da BlueIT também gerencia 50 ambientes SAP. “Hoje, ao integrar um novo cliente, começamos implantando o Turbonomic e recorremos à Instana para garantir o desempenho dos aplicativos durante os lançamentos críticos dos clientes”, explica Sartini.

Dada a heterogeneidade dos ambientes de seus clientes, é fundamental que Sartini e sua equipe tenham as ferramentas necessárias para integrar cada novo cliente de forma eficiente e otimizar continuamente o desempenho dos aplicativos no futuro. A facilidade de implantação e o tempo de valorização são fundamentais. "Descobrimos que a configuração inicial do Turbonomic e do Instana é simples e imediata", observa Sartini. Em um único dia, as duas ferramentas podem ser implantadas e começar a identificar proativamente oportunidades de redimensionamento. O Instana tem um único agente que pode ser instalado em questão de minutos, enquanto o Turbonomic pode ser instalado em questão de horas. “Ao integrar um novo cliente, agora podemos mostrar a ele com apenas alguns cliques como o Turbonomic e o Instana podem funcionar em seu próprio ambiente”, explica Sartini. O Turbonomic fornece otimização de custos de nuvem híbrida com tecnologia de IA, enquanto o Instana fornece monitoramento e observabilidade da infraestrutura. “Cada ferramenta tem um painel completo que é fácil de navegar e fornece uma visão prática imediata”, observa Sartini.

Antes de começar a adotar AIOps, a equipe BlueIT contava com ferramentas de monitoramento diferentes e intervenção manual para otimizar os ambientes de seus clientes. Agora, eles têm uma visão de full-stack e automação impulsionada por IA, ajudando-os a identificar o congestionamento de recursos antes que a experiência do usuário final seja afetada. "O lugar onde vejo todo o poder da abordagem de IA está no fato de que essas ferramentas [Turbonomic e Instana] nos mostram proativamente onde estão os problemas potenciais e recomendam ações de recursos para melhorar o dimensionamento dos recursos e garantir o desempenho", observa Sartini.

Ao adotar essa nova abordagem e reduzir a dependência da intervenção manual, a equipe liberou tempo para ajudar cada cliente a acelerar a transformação digital e atingir as metas de sustentabilidade. “O paradigma da sustentabilidade em TI se baseia na capacidade da organização de alcançar o equilíbrio certo entre alocação de recursos e experiência do usuário final. Na minha opinião, implementar o Turbonomic e o Instana é sem dúvida a melhor maneira de dimensionar corretamente sua infraestrutura e reduzir sua pegada de carbono sem sacrificar o desempenho”, argumenta Sartini.