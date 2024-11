A integração com o IBM watsonx.data e o IBM watsonx.ai no IBM Cloud permite que a organização do CIO gerencie com eficiência dados e serviços de IA específicos do domínio.

Oferece também uma série de vantagens que são importantes para o negócio:

O modelo de preços baseado em consumo é baseado nos recursos utilizados.





Os picos no uso de GPUs são gerenciados pela elasticidade do watsonx como Serviço na IBM Cloud, eliminando a necessidade de a equipe de operações gerenciar os recursos de GPU.





As ferramentas necessárias para o desenvolvimento.





Implementação segura de modelos.





O ambiente watsonx está disponível no Red Hat OpenShift, oferecendo maior flexibilidade, especialmente para o posicionamento das cargas de trabalho no local.





Quando combinado com o watsonx.governance, em alguns cenários, a IBM ofereceu indenização de propriedade intelectual para a produção gerada pelos modelos cobertos, incluindo os modelos de base desenvolvidos pela IBM e alguns modelos de base de terceiros disponíveis no watsonx.ai.

As aplicações de IA estão revolucionando a forma como a IBM opera, integrando a IA a seus sistemas e processos. Aplicações como o AskIBM, o assistente digital impulsionado por IA que está automatizando tarefas empresariais diárias, estão em produção. Ao aproveitar as ofertas da plataforma IBM Cloud, a organização do CIO tem a capacidade de escalar soluções de acordo com suas necessidades específicas.