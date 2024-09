Para viabilizar seu novo modelo de negócios omnicanal e centrado no cliente, o Groupe Chantelle precisava de uma nova plataforma tecnológica que proporcionasse interações mais rápidas e eficientes em todos os níveis, desde a cadeia de suprimentos até o atendimento ao cliente. A empresa decidiu adotar o banco de dados SAP HANA tanto para seu ambiente SAP ERP existente quanto para oferecer suporte a futuros aplicativos SAP S/4HANA. A empresa contratou seu fornecedor de tecnologia de longo prazo, o IBM Business Partner Novahé, para definir o escopo de uma nova plataforma híbrida que permitiria executar os elementos existentes e os mais novos lado a lado na mesma infraestrutura.

"Descrevemos o que queríamos alcançar em termos de negócios, e a Novahé criou uma solução técnica que atendesse às nossas necessidades precisas e ao mesmo custo contínuo da nossa plataforma anterior", afirma André Wei. "Ao escolher o IBM Power Systems, ganhamos a capacidade de executar o IBM i e o Linux na mesma plataforma. Também evitamos o custo e o risco significativos de substituir nosso ambiente SAP ERP existente e bem adaptado. E avançando com o IBM Power Systems, podemos escolher a melhor plataforma para quaisquer soluções que selecionarmos com base nas necessidades de negócios em vez de restrições tecnológicas."

Jean-François Fine, Engenheiro de Pré-vendas na Novahé, afirma: "com base em nossa longa experiência com a plataforma IBM Power, sabíamos que a última geração de sistemas IBM forneceria ao Groupe Chantelle todos os recursos tecnológicas de que ela precisa hoje e no futuro."

François Delbrel, Diretor de Clientes na Novahé, acrescenta: "a combinação da tecnologia da IBM e nossa expertise em projetar e fornecer soluções de negócios nos permite oferecer um grande valor contínuo aos nossos clientes."

A proposta da Novahé exigiu a implementação de dois servidores IBM Power Systems S914 executando o sistema operacional IBM i para o cenário de produção, um dedicado à instância central da SAP e outro ao SAP Retail. Groupe Chantelle também implementou um servidor IBM Power Systems S922 que executará o SAP HANA no SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link que reside fora do ibm.com), pronto para introduzir a solução SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business. Esses servidores apresentam processadores IBM POWER9, que oferecem mais núcleos e desempenho 26% maior por núcleo para a SAP do que os processadores anteriores do Groupe Chantelle, enquanto o servidor IBM Power Systems S922 tem uma memória completa de 2 TB para suportar o banco de dados in-memory HANA.

Os servidores IBM são complementados por um ambiente de armazenamento flash NVMe de ponta a ponta nos servidores de armazenamento IBM FlashSystem. Certificado pela SAP para uso com o SAP HANA, o armazenamento IBM FlashSystem acelera o desempenho do aplicativo e aumenta a produtividade dos negócios, e a compressão instantânea de dados proporciona maior capacidade dentro da mesma pegada.

"Nosso relacionamento com a Novahé é baseado na confiança, e temos total confiança em seu conhecimento da arquitetura do IBM Power Systems" afirma André Wei. "Não somos uma organização enorme e não temos recursos para ser especialistas em todas as tecnologias. Para plataformas avançadas como o IBM Power Systems, faz sentido para nós tirar proveito de parceiros externos experientes dessa maneira."