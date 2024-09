Global Payment Services (GPS)

Com esses ambiciosos planos de crescimento em mente, a GPS procurou a GBM, seu consultor técnico de longa data. A equipe do GBM, depois de uma série de discussões com o processador de pagamentos, desenvolveu um novo plano de arquitetura construído em torno do hardware IBM Power Systems.

"Trabalhamos com a GBM desde que nosso negócio começou em 2005", relata árabe. "Eles estão sempre lá quando precisamos deles. Então, quando chegou a hora de atualizar nossos servidores, eles foram nossa primeira escolha. E, por sua vez, eles sugeriram que continuássemos com o IBM Power."

Na verdade, a GBM recomendou um par de servidores IBM Power System S924, com tecnologia baseada no processador IBM POWER9™. E a equipe do GBM implementou esse novo hardware na nova sede corporativa do cliente em Manama, Bahrein.

Além da capacidade aumentada, os servidores de Power System oferecem outras vantagens úteis. "Em termos de segurança," explica Arab, "precisamos separar o processamento e os dados de cada instituição que apoiamos." A IBM realmente nos ajudou a alcançar isso, fornecendo ferramentas de virtualização que nos permitem controlar para onde os dados são direcionados. Em cada um dos servidores, o GPS usa a tecnologia IBM PowerVM para criar instâncias de sistema operacional exclusivas e encapsuladas IBM AIX V7,2 para cada empresa suportada. Ao isolar esses processos, a GPS pode cumprir mais facilmente as várias normas da indústria e de conformidade que regulam o setor financeiro.