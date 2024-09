A equipe da GigaSpaces está criando a nova solução usando o IBM watsonx.ai™ e o IBM watsonx Assistant com o apoio do IBM Build Lab. Ele conterá um assistente virtual cujo front-end é impulsionado pelo watsonx Assistant e cujos recursos de consulta e sumarização são impulsionados pelo wasonx.ai. A visão é que os clientes da GigaSpaces possam consultar dados corporativos em linguagem natural. O principal objetivo da plataforma eRAG é capacitar as organizações a acessar dados corporativos em linguagem natural, permitindo que elas tomem decisões comerciais confiáveis e insights práticos por meio da IA. Usando os LLMs avançados no IBM watsonx.ai e aplicando técnicas como enriquecimento semântico e cache vetorial, a GigaSpaces é capaz de aprimorar os módulos de raciocínio e recuperação de metadados do eRAG.

Quando a nova plataforma eRAG estiver totalmente operacional, os clientes da GigaSpaces poderão usar linguagem natural para consultar dados estruturados, como registros internos de vendas de uma empresa, gerenciamento de estoque, pagamentos de pedidos ou análise de dados de marketing. Eles podem esperar que o eRAG forneça altos níveis de precisão nos resultados das consultas que retorna. Atualmente, engenheiros que usam IA para trabalhar com informações estruturadas, como bancos de dados, têm uma taxa de precisão de até 55%. A missão da GigaSpaces é ajudar seus clientes a alcançar uma taxa de precisão de quase 95% com base nos resultados iniciais ao usar essa nova abordagem de eRAG.

Ao integrar o IBM watsonx Assistant, a GigaSpaces reduziu significativamente seu tempo de criação de prototipagem de um assistente baseado no eRAG para vários dias, em vez de meses, permitindo que a equipe de P&D se concentrasse no desafio fundamental de aprimorar a tecnologia eRAG e simplificar o desenvolvimento da linguagem humana para informações estruturadas em um nível muito alto. No futuro, a GigaSpaces planeja explorar o IBM watsonx.governance™, uma solução que usa automação de software para mitigar riscos, gerenciar requisitos regulatórios e lidar com questões éticas para modelos de IA gen e aprendizado de máquina (ML). A GigaSpaces tem como objetivo aproveitar a plataforma para fornecer confiança e segurança dentro da solução eRAG, garantindo avaliação, monitoramento e controle sobre os modelos integrados à solução. A introdução do IBM watsonx.governance marcará um avanço fundamental para alcançar esse objetivo.