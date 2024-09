A solução da Garanti BBVA era implementar o IBM Db2 Analytics Accelerator para z/OS, um mecanismo de consulta de alta velocidade que estende logicamente o Db2 for z/OS. A tecnologia permite o Hybrid Transaction Analytical Processing (HTAP), que processa de forma eficiente e econômica as cargas de trabalho de análise no acelerador e nas cargas de trabalho de transação na plataforma IBM Z. Como um componente de back-end integrado do Db2 for z/OS, o acelerador é projetado da mesma forma para alta disponibilidade, resiliência e segurança da informação.

A equipe de banco de dados do banco começou a implementar o Db2 Analytics Accelerator for z/OS versão 5 em julho de 2019 em colaboração com a IBM e continua com atualizações para adquirir recursos avançados. "Apreciamos o suporte que recebemos da IBM", diz Parlak. "Estamos confiantes de que, se tivermos um problema, a IBM estará lá para dar suporte a seus produtos e serviços essenciais."

Desde o início, o acelerador melhorou o ciclo do lote processando cargas de trabalho analíticas descarregadas do z15. Os trabalhos são de amplo escopo. Mais de 300 tabelas de banco de dados são aceleradas para preparar dados para análise pelas unidades de negócios. A análise utiliza 33 TB de dados residentes no dispositivo e 44 TB restantes compactados no Db2 for z/OS.

O Db2 Analytics Accelerator for z/OS cria relatórios relacionados a cartões de crédito, contas de clientes, gerenciamento de riscos e compliance regulatório. O acelerador desempenha funções de ETL ao preparar dados para o data warehouse e inteligência artificial, além de analisar novos aplicativos em busca de erros durante os testes de garantia de qualidade.

Além disso, o acelerador auxilia na automatização da resolução de problemas do banco de dados, por meio da análise periódica do consumo de CPU e dos registros de desempenho provenientes das 300.000 aplicações e milhões de declarações SQL do banco. Quando as análises detectam um erro, o acelerador automaticamente analisa um histórico de 10 anos de acesso do usuário para identificar a melhor janela de manutenção.

Além de executar trabalhos em lote, o acelerador analisa um pequeno número de transações online. A equipe de banco de dados quer expandir muito isso para analisar o acesso à conta por usuários móveis e outros dados dinâmicos. É por isso que ela implementou o Db2 Analytics Accelerator for z/OS versão 7.5, que apresenta o recurso IBM Integrated Synchronization.

Esse protocolo de replicação de dados permite atualizações incrementais de dados dinâmicos para o acelerador quase em tempo real, mantendo os dados em seu lugar. Em seguida, as consultas analíticas podem ser executadas com base nos dados comprometidos mais recentes, com consumo reduzido de CPU de mainframe. A sincronização integrada aproveita a tecnologia IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) para reduzir ainda mais os custos.

"No momento, estamos nos beneficiando principalmente do acelerador dentro da janela em lote", diz Parlak. “No entanto, com a versão mais recente, estamos concentrados em ancorar nossas transações on-line a essa poderosa máquina. Esperamos chegar lá em breve."