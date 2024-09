Com as ferramentas certas agora em vigor, a ENYSE está em posição de cumprir suas obrigações de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, promover novas melhorias. Em particular, o cliente foi capaz de mudar grande parte de seus esforços de teste para uma estratégia virtual, empregando gêmeos digitais em vez disso – um movimento que removeu os custos correspondentes de tempo, fabricação e carbono dos testes no local do mundo real.

E, graças à visibilidade e ao rastreamento baseados em etapas da solução, a organização pode reutilizar melhor designs e componentes individuais para novos projetos, acelerando o tempo de lançamento no mercado e reduzindo ainda mais os desperdícios. Além disso, os recursos de geração de relatórios do software IBM fornecem à ENYSE documentação clara e dados de teste para ajudar a gerenciar sua conformidade com vários padrões para auditores e stakeholders.

Por fim, as equipes de projeto da ENYSE ficaram satisfeitas com os recursos de colaboração oferecidos pelo software IBM Engineering. O ambiente baseado na Web permitiu que os usuários sem dificuldades acessassem os projetos e a documentação de qualquer lugar - desde que tivessem as permissões necessárias, é claro. E esta conveniência ajudou a facilitar o trabalho remoto, a colaboração com fornecedores externos e a comunicação geral entre equipes e locais dentro da ENYSE.