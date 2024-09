Os insights e relatórios do IBM ELM ajudam a consolidar, publicar, analisar e visualizar dados para engenharia de software e sistemas.

Por meio de uma abordagem de dados vinculados, as soluções de relatórios do ELM ajudam a consolidar dados de diversas fontes de forma transparente, visualizar insights do ciclo de vida da engenharia e automatizar relatórios precisos no estilo de documentos. Simplifique as operações, melhore a conformidade e promova o sucesso do projeto com nossa solução integrada.