A ElectronicPartner atende uma ampla gama de clientes em toda a Europa. Por meio de suas linhas de vendas B2C, EP: e MEDIMAX, a empresa comercializa produtos de consumo como TVs, PCs e notebooks para consumidores do varejo. A ElectronicPartner também atua no segmento B2B através de sua divisão de negócios comTeam, onde especialistas em TI desenvolvem soluções de TI e telecomunicações para clientes empresariais e os orientam durante todo o processo de desenvolvimento e implementação, utilizando conhecimento específico do setor.

Operar no setor de atacado de eletrônicos nunca foi tão desafiador. No longo prazo, um mercado doméstico altamente competitivo na Alemanha continuará a pressionar significativamente as margens. E no curto prazo, fatores externos, como a pandemia de COVID-19, fizeram a demanda por chips disparar, tornando crucial para os atacadistas antecipar as tendências de consumo e fazer pedidos com bastante antecedência.

Durante o período da pandemia, a ElectronicPartner enfrentou com sucesso as difíceis condições do mercado e obteve sucesso de receita em seus negócios B2C e B2B. Para aproveitar esse sucesso, a meta da empresa é expandir suas operações.

Matthias Assmann, diretor de informação (CIO) da ElectronicPartner, diz: "Para a maioria dos nossos clientes — tanto indivíduos quanto empresas — o preço é o fator decisivo. Para garantir os melhores preços para nossos clientes, ao mesmo tempo em que protegemos nossas margens, devemos garantir que tenhamos processos eficazes para negociação de fornecedores, planejamento da cadeia de suprimentos e gestão logística."