Uma startup fintech e Parceira de Negócios da IBM sediada na Suécia, Edger Finance (link externo ao site ibm.com), visa ser a solução principal que investidores podem utilizar para navegar pelo mercado de ações e tomar decisões de investimento com mais precisão.

Em 2023, a Edger ingressou no programa IBM Fintechx (link externo a ibm.com) e iniciou colaborações com o IBM Client Engineering e o IBM Innovation Studio. O objetivo do engajamento era fortalecer os processos e a plataforma da empresa ao realizar um piloto de IA generativa (gen AI). A colaboração resultou na criação de três processos assistidos por IA que são disponibilizados em sueco e inglês e que foram explorados durante um piloto de produto mínimo viável (MVP) de quatro semanas:

O primeiro acelera e simplifica a criação de um resumo do CEO a partir dos relatórios trimestrais das corporações.

O segundo automatiza a extração de pontos de dados que estão dentro de cada relatório.

O terceiro processo possibilita aos investidores interagirem com os dados do relatório através de um chat de perguntas e respostas.

Cada assistente depende do IBM watsonx.ai™, um pacote integrado de ferramentas de IA projetadas para gerenciamento de dados colaborativo e automatização de processos, com foco em segurança. O terceiro assistente também utiliza o IBM Watsonx™ Assistant, uma plataforma de IA conversacional que oferece suporte automatizado de autoatendimento. "Este stack de tecnologia nos dá uma vantagem competitiva, permitindo que a plataforma categorize e analise os relatórios trimestrais automaticamente", diz Petter Hattenbach, Fundador e CEO da Edger.

Os testes realizados durante o piloto demonstraram resultados claros e grande potencial da IA generativa na Edger:

no tempo de resposta para extrações de dados de relatórios trimestrais. Enquanto anteriormente o processo poderia levar até uma semana, o piloto demonstrou que poderia ser concluído em apenas quatro horas. Aproximadamente 96% de melhoria no tempo necessário para resumir os pontos principais de um relatório com mais de 30 páginas. Enquanto anteriormente um analista poderia levar até meia hora para concluir essa tarefa, o piloto demonstrou que ela poderia ser realizada em questão de segundos.

O piloto também apontou diversos benefícios potenciais para investidores de varejo, como maior eficiência na coleta e revisão de dados de investimento, bem como melhor relevância e personalização das informações fornecidas a cada investidor que utiliza a plataforma. Ao abrir possibilidades para os investidores interagirem com cada relatório, a Edger tornou mais fácil para eles encontrar, analisar e agir sobre as informações mais relevantes para sua estratégia de investimento. O piloto também comprova que a solução Edger pode ter valor para corporações que desejam aproveitar os dados, algo reconhecido pelo parceiro do programa Handelsbanken (link externo ao site ibm.com), que concedeu a Edger o prêmio de "Melhor Produto Empresarial".

"Nossa parceria com a IBM no campo da IA generativa tem sido verdadeiramente transformadora. Através de nossos esforços combinados, lançamos eficientemente um MVP no mercado, permitindo aplicações imediatas no mundo real e ampliando os limites do que a IA generativa pode alcançar, tanto no cenário atual quanto em empreendimentos futuros", conclui Hattenbach.