Acelerando as ideias até os resultados Somos uma rede de estúdios ao redor do mundo focada em levar nossos clientes e parceiros de negócios ao próximo passo, com mais rapidez. Fazemos isso unindo o melhor da expertise e das experiências da IBM para impulsionar o progresso.
O que fazemos
Comece explorando as possibilidades

Tenha uma visão ampla do seu desafio com nossas explorações do setor e da tecnologia e nossas experiências imersivas.
Em seguida, vamos cocriar novas maneiras de acelerar sua transformação

Defina o melhor foco para sua energia por meio de nossas avaliações, benchmarking e workshops de design thinking.
Termine com um plano e crie conexões

Nossos especialistas internos podem ajudar você a criar protótipos de ideias, desenvolver um roteiro e chegar a um resultado com rapidez.
A colaboração com o IBM Innovation Studio é muito valiosa para nós, pois além de entenderem nossa visão de tecnologia, eles também nos ajudaram a desenvolvê-la. Valorizamos especialmente a forma como a IBM pensa em redes e ecossistemas, resolve problemas transversais e sempre agrega valor para parceiros e clientes.
Roy Kaiser Cofundador e CFO/CMO, Peeriot AG

Como fazemos isso

Exploração de casos de uso Briefings de tecnologia Workshops de cocriação Análises aprofundadas com especialistas Encontros temáticos
Workshops

Esta amostra das nossas sessões temáticas conduzidas por especialistas mostra como podemos personalizar suas experiências com o estúdio de acordo com suas necessidades.
Explore as possibilidades

Nossos workshops sem custo começam explorando a arte do possível e o poder da tecnologia para resolver seus desafios. Nossas experiências imersivas, exercícios de avaliação, sessões de análise aprofundada com especialistas e demonstrações vão inspirar você pelo resto do dia.

Cocriamos novas maneiras de acelerar sua transformação

Defina o melhor foco para sua energia por meio de nossas avaliações, benchmarking e workshops de design thinking.

Termine com um plano e crie conexões

Encerramos nossas interações com maneiras concretas para você começar e alcançar resultados mais rápido. Juntos, vamos desenvolver um roteiro com etapas claras e práticas e conectar você com especialistas de toda a IBM que podem ajudar no processo.

Temas dos nossos workshops
Acelere o impacto comercial da IA

Para CIOs, CTOs, executivos de LOB ou desenvolvedores de software que buscam um novo nível de produtividade com a criação de assistentes e agentes de IA personalizados.
Automação

Para CIOs, CTOs, equipes de operações de TI e desenvolvedores que desejam otimizar a integração, a entrega e as operações por meio da automação impulsionada por IA, aprimorando a eficiência, a resiliência e o time-to-value.
Dados para IA generativa

Para CDOs, CTOs, CIOs, líderes de IA e de dados que precisam simplificar e proteger o acesso a dados em toda a empresa para IA e análise em tempo real, além de reduzir os custos com data warehouses.
Nuvem híbrida/Z

Para CIOs, CTOs e líderes de AIOps, operações e arquitetura que buscam demonstrar o valor de um ambiente híbrido intencionalmente projetado para a IA e com essa tecnologia.

Américas

Dallas 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 Cidade do México Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 Cidade de Nova York 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 Poughkeepsie 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 São Paulo R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 Washington, DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

Ásia-Pacífico e Japão

Pequim Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China Seul Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 Xangai Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China Tóquio 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

Europa

Amsterdã Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam Londres 20 York Road London SE1 7ND Madri Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madri Milão Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI Munique Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München Paris 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes Estocolmo Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm Zurique Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
