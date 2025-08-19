IBM Innovation Studio

Tenha uma visão ampla do seu desafio com nossas explorações do setor e da tecnologia e nossas experiências imersivas.
Defina o melhor foco para sua energia por meio de nossas avaliações, benchmarking e workshops de design thinking.
Nossos especialistas internos podem ajudar você a criar protótipos de ideias, desenvolver um roteiro e chegar a um resultado com rapidez.
Quer saber mais sobre os padrões de implementação que observamos ao trabalhar com clientes de diversos setores? Inspire-se em outros que enfrentaram desafios semelhantes. Nossas sessões de exploração do setor são conduzidas por nossos especialistas, que têm experiência direta em identificar desafios, descobrir oportunidades, chegar ao cerne do problema e projetar e implementar soluções.
Tem interesse em ver o que há de mais recente nas tecnologias da IBM? Nossos briefings de tecnologia são conduzidos por especialistas técnicos que apresentam as novidades, mostram como você pode aproveitar nossas soluções no seu stack de tecnologia e demonstram o valor que você obtém com a IBM.
Quer gerar o maior impacto para o seu negócio? Essas sessões colaborativas aproveitam o Enterprise Design Thinking da IBM para ajudar você a descobrir novas oportunidades e resolver desafios de negócios críticos.
Precisa de um atendimento individual com nossos especialistas técnicos ou do setor? Essas interações personalizadas, antes e depois da implementação, oferecem acesso direto a especialistas que ajudam você a escalar suas soluções, oferecem uma nova perspectiva e muito mais.
Quer se conectar com seus colegas? Nossas sessões com vários clientes são uma ótima maneira de se reunir com líderes de negócios que estão enfrentando desafios semelhantes nos respectivos setores. Oferecemos uma variedade de oportunidades ao longo do ano para interagir com nossos clientes e parceiros em fóruns focados em temas que são essenciais para você.
Esta amostra das nossas sessões temáticas conduzidas por especialistas mostra como podemos personalizar suas experiências com o estúdio de acordo com suas necessidades.
Nossos workshops sem custo começam explorando a arte do possível e o poder da tecnologia para resolver seus desafios. Nossas experiências imersivas, exercícios de avaliação, sessões de análise aprofundada com especialistas e demonstrações vão inspirar você pelo resto do dia.
Encerramos nossas interações com maneiras concretas para você começar e alcançar resultados mais rápido. Juntos, vamos desenvolver um roteiro com etapas claras e práticas e conectar você com especialistas de toda a IBM que podem ajudar no processo.
Para CIOs, CTOs, executivos de LOB ou desenvolvedores de software que buscam um novo nível de produtividade com a criação de assistentes e agentes de IA personalizados.
Para CIOs, CTOs, equipes de operações de TI e desenvolvedores que desejam otimizar a integração, a entrega e as operações por meio da automação impulsionada por IA, aprimorando a eficiência, a resiliência e o time-to-value.
Para CDOs, CTOs, CIOs, líderes de IA e de dados que precisam simplificar e proteger o acesso a dados em toda a empresa para IA e análise em tempo real, além de reduzir os custos com data warehouses.
Para CIOs, CTOs e líderes de AIOps, operações e arquitetura que buscam demonstrar o valor de um ambiente híbrido intencionalmente projetado para a IA e com essa tecnologia.
