IBM Innovation Studio

Quer se conectar com seus colegas? Nossas sessões com vários clientes são uma ótima maneira de se reunir com líderes de negócios que estão enfrentando desafios semelhantes nos respectivos setores. Oferecemos uma variedade de oportunidades ao longo do ano para interagir com nossos clientes e parceiros em fóruns focados em temas que são essenciais para você.