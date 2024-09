Em 2020, a escola passou por uma expansão em grande escala de prédios e instalações, mas as soluções móveis não estavam à altura das mudanças propostas. O departamento de gerenciamento de instalações buscou atualizar seu ambiente móvel com um novo software e reimplementar a versão mais recente do Maximo no mercado. O projeto daria às equipes de manutenção a capacidade de rastrear as condições e anomalias dos ativos com mais eficiência, usando monitoramento remoto, colocando soluções móveis nas mãos de todo o pessoal das instalações e permitindo o acesso aos dados quando não havia uma rede.

A equipe também queria uma nova plataforma que pudesse ser personalizável e permitisse a incorporação de ferramentas de desenvolvimento existentes. Esses recursos facilitariam a transição para os funcionários sem a necessidade de tempo de treinamento adicional para aprender novas ferramentas. A Cornell procurou a IBM para obter assistência de consultoria com a próxima fase de revisão de sua plataforma de manutenção.



"Não tínhamos muita experiência interna na implementação do novo sistema. Era o Maximo, mas não era o que é hoje. Ainda era muito mais robusto do que as ferramentas internas com as quais estávamos acostumados", diz Becraft. "Também levamos bastante tempo para padronizar os nomes em todos os níveis, como uma unidade de tratamento de ar. Havia muitos componentes de padronização, e íamos reunir tudo sob um único título de sistema e registrar os dados. Mas precisávamos de ajuda para entender a granularidade do que queríamos fazer, bem como as melhores práticas para planos de trabalho para os tipos de ativos e recursos que tínhamos."



Com a ajuda da consultoria da IBM, a equipe da Cornell integrou os sistemas legados à versão mais recente do Maximo, juntamente com a nova solução móvel que permitiria mais usuários. Foi criado um programa de treinamento para os funcionários e, em poucos meses, a base de usuários cresceu de 10 usuários piloto para 260.



"Essa foi uma grande vitória para nós, porque tudo o que precisávamos fazer no Maximo, poderíamos fazer dentro da solução móvel", explica Becraft. "Não havia seu próprio banco de dados separado do Maximo; era uma extensão dele."



Os benefícios do Maximo nos dispositivos móveis incluem: