A CAF Signalling, divisão de soluções abrangentes do CAF Group para sistemas de sinalização ferroviária, é uma empresa espanhola que projeta e fornece soluções integrais para sinalização e controle ferroviário em todo o mundo.



Sua equipe dedicada de desenvolvimento de sistemas a bordo navega diariamente em um cenário desafiador de documentação densa e complexa, os padrões do European Rail Traffic Management System (ERTMS). Esse trabalho envolve busca, interpretação e implementação constantes e, é claro, adaptação a padrões em evolução, o que assegura a intrincada tarefa de garantir a interoperabilidade entre o trens em diferentes países.



Dada a natureza complexa desta tarefa, acrescida pela evolução contínua dos padrões e pela complexidade da documentação, a CAF Signalling reconheceu a necessidade de uma abordagem estratégia. O objetivo era simplificar o acesso às informações do ERTMS, tornando-as mais acessíveis e facilitando uma integração mais suave com os padrões em evolução.



Em resposta a esse desafio multifacetado, a CAF Signalling embarcou em um projeto para identificar as ferramentas ideais e estabelecer conexões robustas que melhorassem a capacidade da equipe de navegar e extrair informações pertinentes da documentação do ERTMS. Tudo isso com o objetivo geral de criar um fluxo de trabalho mais eficiente, reduzindo as complexidades e garantindo a conformidade perfeita dos trens da CAF com os requisitos de sinalização ferroviária, promovendo, assim, a interoperabilidade entre redes ferroviárias internacionais.