A BurdaForward representa a empresa de mídia digital do futuro. Suas marcas líderes e a utilização da tecnologia de ponta demonstram um compromisso com a inovação jornalística. A BurdaForward incorpora várias marcas conhecidas, incluindo Focus Online, CHIP, TVSpielfilm, BUNTE, Finanzenl0o, The Weather Channel, netmoms, EFAHRER e fit FOR FUN. Com um alcance que se estende a mais da metade dos usuários de Internet da Alemanha, a BurdaForward desempenha um papel fundamental na formação do discurso público. Ela faz parte da Hubert Burda Media, uma organização com um século de história na formação de cenários de mídia e responsabilidade social.

A BurdaForward queria criar um assistente automatizado usando IA generativa (gen AI) para melhorar o atendimento ao cliente e a orientação de compra.