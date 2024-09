Brownells inc.

A indústria de armas de fogo é uma das mais regulamentadas nos EUA. Não somente há muitas regras, mas também são rigorosas com auditorias aleatórias conduzidas pelo Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. As infrações podem levar a multas de até US$ 1 milhão. A conformidade também é uma meta móvel, com leis que mudam com frequência e que variam de estado para estado.





Além da conformidade regulatória, a Brownells enfrenta expectativas cada vez maiores dos clientes. "A percepção que as pessoas têm do comércio eletrônico é: 'Eu faço um pedido e devo receber um pacote na minha porta no dia seguinte'", diz Curt Graff, diretor de tecnologia da Brownells. “Em um setor regulamentado, isso não pode acontecer com tanta frequência. E como o nosso site de comércio eletrônico não se comunicava com nosso sistema comercial antigo do ponto de vista das regras, os clientes nos enviavam pedidos por meio eletrônico e tínhamos que dizer a eles que não podíamos enviá-los devido aos regulamentos. Precisávamos ser mais flexíveis e adaptáveis.”