Para auxiliar na escolha de uma plataforma confiável e altamente disponível para seus serviços digitais, o Banco Itaú Paraguai contou com a colaboração do IBM Business Partner, a Softshop. Depois de trabalhar em conjunto com a Softshop em um processo intensivo de prova de conceito (POC), o Banco Itaú Paraguai escolheu uma nova plataforma com base nos servidores IBM Power Systems E870 que executam o sistema operacional IBM AIX® e virtualizados com o IBM PowerVM®.

O banco também optou por fazer uma atualização, passando de uma combinação de discos internos e sistemas de armazenamento dedicados para o IBM FlashSystem® V9000. O uso de uma arquitetura de armazenamento totalmente baseada em flash aumenta significativamente a velocidade das operações de leitura e gravação, ao mesmo tempo em que permite ao banco consolidar sua infraestrutura de armazenamento em uma área física muito menor.



Comentários da Sangenis: "Contamos com as soluções IBM Power Systems e IBM Storage para oferecer suporte a outras partes de nossos negócios por muitos anos, com grande sucesso. O alcance e a capacidade de resposta da organização de suporte da IBM, combinados com os resultados positivos de nosso POC detalhado com a Softshop, nos deram a confiança de que a IBM era a escolha ideal para nossa nova plataforma de banco digital."



Trabalhando em conjunto com consultores da Softshop, o Banco Itaú Paraguai implementou, configurou e testou a plataforma IBM Power Systems e IBM FlashSystem. Em apenas três meses, o banco migrou com sucesso seus bancos de dados e data warehouse Oracle para os servidores IBM Power Systems E870.



Da Rosa continua: "trabalhamos com a Softshop em várias ocasiões e sempre ficamos impressionados com sua atenção aos detalhes. A equipe da Softshop sempre investe muito tempo para entender nossas metas de negócios no início do projeto, o que os ajuda a projetar soluções adaptadas às nossas necessidades específicas. Esse projeto não foi exceção, e estamos extremamente satisfeitos com os resultados da colaboração."