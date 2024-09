Grupo Advanced Technology Services (ATS)

Durante o programa, a ATS contribuiu com sua experiência para ajudar a replicar stacks de soluções locais na infraestrutura AWS. A empresa também realizou soluções POC para clientes ansiosamente esperando pela IBM lançar oficialmente o software IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud na AWS, obtendo insights sobre como criar suas próprias ofertas em torno do produto.

"Enquanto participávamos do programa beta, percebemos como a solução funciona e como é fácil de usar, pois somos especialistas nela, mas à primeira vista, pode parecer complicada," explica Conley. "Vimos nossa capacidade de preencher a lacuna para as pessoas que não sabiam o que era e como usá-lo. Vimos a nossa capacidade de fazer algo único."

Para simplificar a adoção e o gerenciamento da solução, a ATS desenvolveu duas ofertas baseadas no IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on AWS, um produto de software licenciado da IBM agora disponível através do AWS Marketplace por um preço plano baseado em capacidade:

Uma solução completa de serviços gerenciados, que abrange a aquisição de licenças da IBM e Amazon, instalação e configuração, migração de dados e gerenciamento contínuo, mediante uma taxa mensal.

Serviços de consultoria, incluindo instalação, configuração e migração da solução, por uma taxa única de consultoria

Essas ofertas permitem que os clientes se conectem com especialistas em ATS que têm vasta experiência em plataformas IBM e AWS. "É preciso compreender ambos os lados da moeda para realmente realizar essas implementações, e isso é um dos grandes valores que oferecemos aos clientes," enfatiza Conley.

A ATS também acrescenta um valor mensurável ao calcular com precisão as necessidades de capacidade e desempenho para a instalação do IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud na AWS de cada cliente, desenvolvida em instâncias da Amazon Elastic Compute Cloud com volumes da Amazon Elastic Block Storage. Usando sua solução Galileo Performance Explorer, a ATS pode dimensionar adequadamente uma instalação na implementação inicial, resultando em grandes economias.

Seja na IBM Cloud ou na AWS, o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud fornece uma verdadeira mobilidade de dados multinuvem híbrida para continuidade de negócios e mobilidade de cargas de trabalho. As empresas podem melhorar o desempenho e otimizar a infraestrutura de nuvem pública, além de estender seus investimentos locais atuais para a nuvem pública.

Projetado para se conectar a ambientes que usam os produtos IBM SAN Volume Controller e IBM FlashSystem®, o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud também se integra a mais de 450 sistemas de armazenamento adicionais da IBM e de outros fornecedores quando virtualizados pelo armazenamento da IBM. Um conjunto comum de recursos e serviços abrangentes simplifica a gestão de recursos de armazenamento, ao mesmo tempo em que ajuda a garantir a proteção de dados entre nuvens privadas e públicas. Em particular, volumes provisionados de forma eficiente, snapshots com uso eficiente de espaço e o gerenciamento automatizado e inteligente do EasyTier® da IBM contribuem para a redução do TCO associado ao armazenamento local e ao armazenamento de infraestrutura como serviço (IaaS) na nuvem, incluindo volumes do Amazon Elastic Block Storage. "Podemos mover os dados para cima e para baixo entre armazenamento de maior custo para armazenamento de menor custo. Nenhum outro fornecedor de nuvem oferece esse recurso", diz Conley.