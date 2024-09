Krannert e Rockhurst recorreram à AtlasRTX, parceira de negócios da IBM, para implementar recursos digitais capazes de se comunicar com qualquer pessoa, a qualquer momento.

A AtlasRTX usa uma combinação de IA, assistentes digitais e equipes humanas para ajudar as universidades a facilitar o envolvimento significativo com seus alunos. “Nossa filosofia é que humanos e assistentes digitais trabalham melhor juntos”, diz Mike Bills, Presidente da AtlasRTX. “Queremos que os recursos humanos e virtuais trabalhem em conjunto para oferecer aos alunos o melhor serviço possível.”

Com a plataforma de engajamento de IA conversacional AtlasRTX, instituições como Purdue e Rockhurst podem atribuir responsabilidades para seus assistentes digitais e equipe com base em suas necessidades no momento. Como observa Bills, “os assistentes digitais são mais adequados para certas funções, como responder a perguntas frequentes, enquanto os funcionários da universidade estão mais equipados para lidar com o envolvimento em estágio posterior, como trazer os alunos para uma visita ao campus”.

A Krannert implementou um assistente digital AtlasRTX com a tecnologia IBM watsonx™ Assistant para seus programas de negócios residenciais e on-line. Como a Purdue recruta internacionalmente, o assistente digital da Krannert teve que ser capaz de se comunicar em centenas de idiomas diferentes.

O IBM watsonx Assistant foi criado com base em modelos de processamento de linguagem natural (NLP) que permitem que os assistentes digitais processem grandes quantidades de dados de linguagem de forma inteligente. Com recursos linguísticos como classificação de intenção e reconhecimento de entidade, um assistente digital criado e treinado na IBM Watsonx Assistant pode aprender a entender as conversas como um palestrante nativo, independentemente do idioma que está sendo falado.

Além disso, o IBM watsonx Assistant tem uma compreensão sutil dos negócios que apoia, como o ensino superior, por isso não só responde às perguntas dos alunos com as palavras certas, como também o faz no contexto correto. “Em muitos casos, os estudantes internacionais preferem interagir com um assistente digital. Eles podem fazer perguntas em sua língua nativa, sabendo que o assistente digital as entende, não faz julgamentos e está sempre disponível”, diz Bills.



A Rockhurst implementou um EduBot, conhecido coloquialmente como “Kaycee”, para seus programas de graduação. Kaycee, também desenvolvido pelo IBM watsonx Assistant, é um assistente digital especializado que serve como um ponto de contato crucial para os clientes em potencial da Rockhurst. Kaycee se envolve em centenas de conversas todos os dias, respondendo a perguntas e convertendo clientes potenciais em candidatos.

“O envolvimento não começa nem termina na página inicial”, diz Bills. “Clientes potenciais terão novas perguntas e necessidades com base em onde estão em sua jornada universitária. Kaycee pode mudar de canal para continuar interagindo com eles off-line via SMS, bate-papos na web e mensagens no aplicativo ou nas redes sociais. Por exemplo, Kaycee pode enviar aos alunos um texto de lembrete para preencher seus formulários FAFSA.”

À medida que os estudantes aprofundam suas pesquisas em Rockhurst, Kaycee está com eles a cada passo do caminho, 24 horas por dia, sete dias por semana. Kaycee oferece cobertura para os membros da equipe durante o horário de descanso e serve como um recurso adicional para os alunos o tempo todo.

O envolvimento personalizado e multicanal e a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionados por Kaycee abrem as portas para o envolvimento humano estratégico com os clientes potenciais mais adiante.

“Assistentes digitais têm sido um divisor de águas para nós. Antes de implementar Kaycee, nossos usuários tinham que contar com uma pessoa da equipe disponível para ajudá-los a encontrar informações muito específicas ou preencher determinados formulários. Não temos uma central de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, então adicionar Kaycee como um recurso ao lado de nossa equipe nos permite atender melhor nossos alunos no nível que eles esperam da Rockhurst, tanto pessoalmente quanto online”, diz Dave Hunt, vice-presidente associado de marketing da Rockhurst University.