A implementação do watsonx no POC trouxe resultados notáveis. Especialistas da ASPHI Onlus preveem uma redução no número de usuários que abandonam programas de educação ou o aprendizado de italiano por meio da leitura. Agora, eles esperam que os jovens estudantes consigam ler mais, pelo menos 30 documentos narrativos por ano e enriquecer seu vocabulário.

A solução também deve ajudar a ASPHI Onlus a atingir suas metas de ampliar o número de usuários para 100.000, enquanto diversifica e adapta a complexidade de acordo com a idade, o nível educacional e as leituras sugeridas. Além disso, pretende-se reduzir o tempo necessário para aprender italiano por meio da leitura, permitindo que os usuários avancem para o próximo nível em apenas um ano.

Por meio do Limpide Letture e da LucIA, a ASPHI Onlus poderá facilitar a leitura para pessoas com deficiências auditivas e cognitivas e estudantes de italiano, eliminando barreiras de dificuldade linguística. Dado o enorme sucesso das ferramentas na POC, a ASPHI Onlus espera escalar essa solução para além dos estudantes no futuro.

O impacto da solução na comunidade é significativo. O Limpide Letture não é apenas uma ferramenta tecnológica; ele também representa um avanço em como a educação inclusiva pode ser abordada. Ao derrubar barreiras, a solução promove maior independência para pessoas com deficiência e incentiva um ambiente de aprendizado mais equitativo para todos. Conforme a missão da ASPHI Onlus segue promovendo soluções inovadoras, a parceria com a IBM é um marco importante no caminho rumo à educação acessível.