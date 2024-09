O AMRC está ajudando a liderar uma revolução no Reino Unido. Dentro da sua instalação Fábrica 2050 de última geração, com paredes de vidro, em Sheffield, o centro desenvolve soluções digitais que utilizam IA, Internet das Coisas (IoT), robótica e outras tecnologias emergentes, tudo com o objetivo de resolver problemas de fabricação do mundo real. Antes consideradas futuristas, essas soluções hoje em dia estão prontas para serem totalmente implementadas, ajudando os fabricantes do Reino Unido a aumentar seu desempenho enquanto impulsionam a Quarta Revolução Industrial.

"Todo o ethos por trás do AMRC é manter a competitividade do Reino Unido na fabricação global", explica Tom Hodgson, Líder de temas, inspeção e IA do AMRC. "Pegamos ideias que saem das universidades, onde foram desenvolvidas, até virarem um protótipo. Em seguida, com nossas empresas parceiras, realizamos projetos de pesquisa para fazer a transição dessas tecnologias para ambientes de produção."

Também conhecida como Indústria 4.0, esta nova era de inovação tecnológica baseia-se nos avanços da revolução digital anterior, introduzindo sistemas dinâmicos, interligados e inteligentes que prometem transformar ainda mais — e otimizar — as cadeias de valor em todos os setores. Esta era também requer um poder de processamento e capacidade de armazenamento sem precedentes.

O AMRC é um dos sete centros Catapult de fabricação de alto valor (HVM) do país, contribuindo para o avanço da Indústria 4,0. Lançada em 2011 pela UK Innovate para revitalizar os setores de fabricação do país, a iniciativa HVM Catapult reúne pesquisadores e empresas de todos os portes para criar soluções pioneiras e, por fim, estimular os mercados globais.

"Como parte da equipe da Catapult, nosso dever é demonstrar técnicas, ferramentas e tecnologias de ponta para as empresas do Reino Unido", diz Hodgson. O AMRC examina e desenvolve minuciosamente tecnologias emergentes, sem favorecer nenhum fornecedor de TI em particular. Em seguida, apresenta muitas das soluções avançadas na Fábrica 2050, a primeira instalação do país dedicada à montagem reconfigurável e assistida digitalmente, fabricação de componentes e tecnologias de usinagem.

Um dos projetos de desenvolvimento do AMRC envolve automatizar processos manuais usados para detectar falhas em componentes estruturais fabricados, especialmente em setores críticos para a segurança, como o aeroespacial e o de defesa. Tradicionalmente, os funcionários da fábrica inspecionam peças usando feixes de luz e outros métodos trabalhosos. Um sistema de inspeção visual inteligente e automatizado poderia permitir uma detecção mais rápida de peças defeituosas em escala, resultando em menos defeitos, menos desperdício e custos reduzidos.

A equipe do projeto precisava de um software de reconhecimento visual com aprendizado de máquina para usar na criação de modelos precisos para classificação de imagens e detecção de defeitos. Os pesquisadores criaram um conjunto de dados captando e rotulando milhares de imagens de alta densidade de componentes fotografados de vários ângulos em ambientes padrão, que foram usadas para testar diferentes produtos de reconhecimento visual disponíveis no mercado. No entanto, essa abordagem clássica do processamento de imagens não atendia adequadamente às necessidades dos pesquisadores em seu trabalho de ponta. "Diversos fatores podem ter um impacto significativo nos algoritmos tradicionais de visão computacional, como a iluminação, o local onde o item está posicionado no depósito e em qual depósito ou fábrica", explica Sean Wilson, líder técnico de IA do AMRC. “Pode levar semanas para ajustar uma solução às particularidades de uma falha. Mas e os novos componentes ou tipos de falhas? Essas soluções não funcionam bem em diferentes situações."

A infraestrutura padrão e local do AMRC — composta por servidores baseados em CPU em um prédio separado com uma conexão de rede de 1 Gb/s com a Fábrica 2050 — também prejudicou o progresso da equipe. A infraestrutura não conseguiu processar rapidamente os enormes arquivos de imagem gerados pela equipe, que totalizou aproximadamente 20 GB para cada componente. Além disso, muitos dos clientes empresariais do centro operam de acordo com as regulamentações do setor que exigem que as imagens de inspeção sejam arquivadas com segurança por vários anos. O armazenamento existente do centro não tinha uma capacidade de armazenamento modernizada que atendesse essa necessidade.