Na procura de uma solução de nuvem, a AGM considerou a IBM e outros dois provedores de nuvem importantes. A IBM alcançou a maior pontuação na avaliação técnica. Inerente ao seu projeto, a IBM Cloud® ofereceu a eficiência, a escalabilidade e os recursos ricos em segurança para dar suporte às cargas de trabalho de SAP em escala empresarial da AGM.

Além disso, a IBM foi o único provedor que poderia oferecer infraestrutura bare metal dedicada e certificada pela SAP na nuvem, incluindo a opção de usar um modelo de entrega de infraestrutura como serviço (IaaS) que oferecesse recursos de computação, rede e armazenamento sob demanda. Com um modelo de IaaS, a empresa tem a flexibilidade de expandir os recursos de TI de acordo com os serviços.

Além disso, a AGM pretendia continuar a sua jornada de transformação digital com a IBM, que considera um consultor de confiança. Maddah observa que a equipe técnica e de vendas da IBM demonstrou seu compromisso constante com a empresa durante todo o processo de vendas, o que envolveu diversas rodadas de discussões com especialistas em implementação de SAP.

Depois de selecionar a IBM, os líderes da AGM planejaram um projeto em duas fases. Na primeira fase, a AGM migraria sua solução SAP ECC local para a IBM Cloud e implantaria o banco de dados in-memory SAP HANA® para aprimorar ainda mais o desempenho do SAP e os recursos de análise de dados. A segunda fase implicaria na transferência de todas as instâncias do SAP ECC para o conjunto SAP S/4HANA® na IBM Cloud.

Para essa primeira fase, a equipe de TI da AGM trabalhou em estreita colaboração com os especialistas em IBM Global Technology Services® – Technology Support Services® e os especialistas da SAP para migrar os sistemas SAP para os IBM Cloud Bare Metal Servers, um componente da infraestrutura certificada IBM® Cloud for SAP. Isso implicou na mudança de vários módulos SAP ECC, inclusive dos módulos de finanças, controladoria, atendimento ao cliente, gerenciamento de capital humano, gerenciamento de materiais, manutenção da fábrica e vendas e distribuição, e da solução SAP Cloud for Customer.

Com uma base IBM Cloud de alto desempenho e alta segurança, a empresa também pode integrar mais facilmente novos recursos e serviços digitais, inclusive as ofertas de software como serviço (SaaS) do SAP Cloud for Customer com seus sistemas SAP.

As equipes tiveram três meses para concluir toda a migração para a IBM Cloud desde o início, incluindo a preparação, até a entrada em operação. As principais operações comerciais da AGM dependem do funcionamento ininterrupto dos sistemas SAP, portanto o estágio final da migração e os testes tiveram que ocorrer em um único fim de semana. Em apenas alguns dias, tiveram que desligar o sistema de produção local, exportar os dados e enviá-los para a IBM Cloud, além de realizar várias outras verificações e atividades de teste, inclusive a configuração de funções de relatório.

Shehab Ahmed, gerente de soluções empresariais da Magints, supervisiona os sistemas ERP da AGM. “Foi um desafio, porque precisávamos alcançar uma implementação bem-sucedida no prazo”, afirma. “Conseguimos e quero agradecer à equipe da IBM Egito pelo apoio. Foi um prazer trabalhar com eles".

Maddah tem o mesmo sentimento. “AGM, IBM e SAP formaram uma só equipe, buscando o mesmo objetivo. Não podíamos perder nossa data de vencimento de forma alguma, mas muitos dos preparativos exigiram ciclos de trocas de comunicação, ampliando nossas capacidades", afirma. "A equipe da IBM Egito acelerou processos que normalmente levariam dias ou semanas e, na fase final de migração, muitas vezes trabalhavam até tarde da noite com nossas equipes. Eles demonstraram excepcional compreensão e paciência nessa jornada e somos muito gratos por isso. Tenho que continuar agradecendo a eles".

A empresa está desenvolvendo agora o roteiro para a próxima fase de migração para o SAP S/4HANA na IBM Cloud. As tecnologias SAP S/4HANA apresentam tecnologias inteligentes incorporadas, projetadas para ajudar empresas como a AGM a adotar a digitalização, enquanto a IBM Cloud pode oferecer uma plataforma flexível, rica em segurança e de alto desempenho, com o respaldo de serviços de nível internacional, para dar suporte ao pacote SAP S/4HANA.