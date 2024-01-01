اطّلع على مكانة IBM في مجال المصادقة بدون كلمة مرور اكتشف السبب وراء ريادة حلول IBM في السوق سريعة التطور، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة حول إستراتيجيات المصادقة للعملاء لديهم.

صُنفت IBM شركة رائدة في كل الفئات الأربع في تقرير Kuppingercole حول إدارة الهوية والوصل للعملاء يمكن للحل الجيد لإدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) تحسين تجربة العملاء. يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن سوق إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) وتوجيهات لمساعدتك على العثور على الحل الذي يلبي احتياجات مؤسستك على أفضل وجه.

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.

تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لإدارة الوصول أجرت Gartner تقييمًا لسوق إدارة الوصول لمساعدة المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني على البقاء على اطلاع دائم بالمشهد التنافسي واتخاذ قرارات مستنيرة لشركاتهم.

شركة الاستشارات KuppingerCole تختار الشركة الرائدة في إدارة الوصول اقرأ التقرير لفهم مؤهلات مسؤول المنتج والقائد العام وقائد السوق وقائد الابتكار.

تقرير Identity Fabrics Leadership Compass لعام 2024 احصل على معارف قيّمة من خلال تقرير KuppingerCole الذي يقدم نظرة عامة شاملة على موفري أنظمة الهوية. اكتشف حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) الحديثة والقابلة للتخصيص المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات مؤسستك.

ما المقصود بنسيج البيانات؟ في هذا التقرير، تقدم Gartner® التعريف الكامل وكيف يمكن لقادة الأمن وإدارة المخاطر تطوير البنية التحتية الحالية لديهم لإدارة الهوية والوصول إلى نسيج الهوية.