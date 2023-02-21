هجمات التلاعب المباشر بكائنات kernel (DKOM) على موفري ETW.

وبمرور الوقت، تحسنت عمليات التخفيف من الأمان وقياس الكشف عن بُعد على نظام التشغيل Windows بشكل كبير. وعند دمج هذه القدرات مع حلول اكتشاف واستجابة نقطة النهاية (EDR) المهيأة جيدًا، فإنها يمكن أن تشكل حاجزًا غير بسيط أمام مرحلة ما بعد الاستغلال. ويواجه المهاجمون تكلفة ثابتة لتطوير وتكرار الأساليب والتقنيات والإجراءات (TTPs) لتجنب قواعد الكشف. وفي فريق محاكاة العدو في IBM Security X-Force، نواجه نفس المشكلة. وإن فريقنا مكلف بمحاكاة قدرات التهديد المتقدمة في بعض أكبر البيئات وأكثرها تحصينًا. وإن الجمع بين الحلول الأمنية المعقدة والمضبوطة بدقة وفرق مركز العمليات الأمنية (SOC) المدربة تدريبًا جيدًا يمكن أن يكون مرهقًا للغاية على الحرفية في العمل. وفي بعض الحالات، يصبح استخدام TTP معين غير فعال تمامًا خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر (عادةً ما يكون مرتبطًا بمجموعات تقنيات محددة).

قد يختار المهاجمون الاستفادة من تنفيذ الرموز في Windows Kernel للتلاعب ببعض وسائل الحماية هذه أو لتجنب عدد من المستشعرات الموجودة على أرض المستخدم تمامًا. وكان أول عرض منشور لهذه القدرة في عام 1999 في مجلة Phrack Magazine. وخلال السنوات الفاصلة، تم الإبلاغ عن عدد من الحالات التي استخدم فيها عناصر التهديد (TAs) مجموعات الجذور النووية بعد الاستغلال. وتشمل بعض الأمثلة القديمة Derusbi Family ومجموعة أدوات Lamberts.

وبشكل تقليدي، كانت تقتصر هذه الأنواع من القدرات في الغالب على عناصر التهديد المتقدمة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، شهدنا عددا أكبر من مهاجمي السلع يستخدمون عناصر أولية لاستغلال Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) لتسهيل الإجراءات على نقطة النهاية. وفي بعض الحالات، كانت هذه التقنيات بدائية للغاية وتقتصر على المهام البسيطة، ولكن كانت هناك أيضًا عروض توضيحية أكثر دقة.

وفي نهاية سبتمبر 2022، أصدرت أبحاث من ESET مستنداتفنية حول مثل قدرة مثل Kernel التي استخدمها عنصر تهديد Lazarus في عدد من الهجمات ضد كيانات في بلجيكا وهولندا لغرض استخراج البيانات. وتوضح هذه المستندات الفنية عددًا من العناصر الأولية للمعالجة المباشرة للكائنات في النواة (DKOM) التي تستخدمها الحمولة لتعمية القياس عن بُعد نظام OS / AV / اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها. وإن عمليات البحث العامة المتاحة حول هذه التقنيات قليلة. ويُعد اكتساب فهم أكثر شمولاً لأساليب Kernel بعد الاستغلال أمر حساس للدفاع. ومن الحجج التقليدية والساذجة التي نسمعها غالبًا هي أن المهاجم الذي يتمتع بامتيازات عالية يمكنه فعل أي شيء، فلماذا يجب علينا تصميم القدرات في هذا السيناريو؟ وهذا موقف ضعيف. ويحتاج المدافعون إلى فهم القدرات التي يمتلكها المهاجم عندما يتم رفع مستوى صلاحياته، وأي مصادر بيانات تظل موثوقة (وأيها لا)، وما خيارات الاحتواء المتاحة، وكيف يمكن اكتشاف التقنيات المتقدمة (حتى لو لم تكن هناك طرق لإجراء عمليات الكشف هذه). وسأركز في هذا المنشور على وجه التحديد على تصحيح بنى Kernel Event Tracing for Windows (ETW) لجعل المقدمين إما غير فعالين أو غير قابلين للعمل. وسأقدم بعض المعلومات الأساسية عن هذه التقنية، وسأحلل كيف يمكن للمهاجمين أن يتلاعبوا ببنى Kernel ETW، وسأدخل في بعض آليات العثور على هذه البنى. وأخيرًا، سأراجع كيف تم تطبيق هذه التقنية من قبل Lazarus في حمولتها.