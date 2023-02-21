هجمات التلاعب المباشر بكائنات kernel (DKOM) على موفري ETW.

في هذا المنشور، يحلل قراصنة IBM Security X-Force Red الهجوميون كيف يمكن للمهاجمين، الذين لديهم صلاحيات مرتفعة، استخدام وصولهم لتطوير قدرات Windows Kernel بعد الاستغلال. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أظهرت الحسابات العامة بشكل متزايد أن المهاجمين الأقل تطورًا يستخدمون هذه التقنية لتحقيق أهدافهم. ولذلك من المهم أن نسلط الضوء على هذه القدرة ونتعرف أكثر على تأثيرها المحتمل. وعلى وجه التحديد، في هذا المنشور، سنقيم كيف يمكن استخدام النواة بعد الاستغلال لتعطيل حساسات ETW وربطها بعينات برنامج ضار تم تحديدها في البرية العام الماضي.
وبمرور الوقت، تحسنت عمليات التخفيف من الأمان وقياس الكشف عن بُعد على نظام التشغيل Windows بشكل كبير. وعند دمج هذه القدرات مع حلول اكتشاف واستجابة نقطة النهاية (EDR) المهيأة جيدًا، فإنها يمكن أن تشكل حاجزًا غير بسيط أمام مرحلة ما بعد الاستغلال. ويواجه المهاجمون تكلفة ثابتة لتطوير وتكرار الأساليب والتقنيات والإجراءات (TTPs) لتجنب قواعد الكشف. وفي فريق محاكاة العدو في IBM Security X-Force، نواجه نفس المشكلة. وإن فريقنا مكلف بمحاكاة قدرات التهديد المتقدمة في بعض أكبر البيئات وأكثرها تحصينًا. وإن الجمع بين الحلول الأمنية المعقدة والمضبوطة بدقة وفرق مركز العمليات الأمنية (SOC) المدربة تدريبًا جيدًا يمكن أن يكون مرهقًا للغاية على الحرفية في العمل. وفي بعض الحالات، يصبح استخدام TTP معين غير فعال تمامًا خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر (عادةً ما يكون مرتبطًا بمجموعات تقنيات محددة).
قد يختار المهاجمون الاستفادة من تنفيذ الرموز في Windows Kernel للتلاعب ببعض وسائل الحماية هذه أو لتجنب عدد من المستشعرات الموجودة على أرض المستخدم تمامًا. وكان أول عرض منشور لهذه القدرة في عام 1999 في مجلة Phrack Magazine. وخلال السنوات الفاصلة، تم الإبلاغ عن عدد من الحالات التي استخدم فيها عناصر التهديد (TAs) مجموعات الجذور النووية بعد الاستغلال. وتشمل بعض الأمثلة القديمة Derusbi Family ومجموعة أدوات Lamberts.
وبشكل تقليدي، كانت تقتصر هذه الأنواع من القدرات في الغالب على عناصر التهديد المتقدمة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، شهدنا عددا أكبر من مهاجمي السلع يستخدمون عناصر أولية لاستغلال Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) لتسهيل الإجراءات على نقطة النهاية. وفي بعض الحالات، كانت هذه التقنيات بدائية للغاية وتقتصر على المهام البسيطة، ولكن كانت هناك أيضًا عروض توضيحية أكثر دقة.
وفي نهاية سبتمبر 2022، أصدرت أبحاث من ESET مستنداتفنية حول مثل قدرة مثل Kernel التي استخدمها عنصر تهديد Lazarus في عدد من الهجمات ضد كيانات في بلجيكا وهولندا لغرض استخراج البيانات. وتوضح هذه المستندات الفنية عددًا من العناصر الأولية للمعالجة المباشرة للكائنات في النواة (DKOM) التي تستخدمها الحمولة لتعمية القياس عن بُعد نظام OS / AV / اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها. وإن عمليات البحث العامة المتاحة حول هذه التقنيات قليلة. ويُعد اكتساب فهم أكثر شمولاً لأساليب Kernel بعد الاستغلال أمر حساس للدفاع. ومن الحجج التقليدية والساذجة التي نسمعها غالبًا هي أن المهاجم الذي يتمتع بامتيازات عالية يمكنه فعل أي شيء، فلماذا يجب علينا تصميم القدرات في هذا السيناريو؟ وهذا موقف ضعيف. ويحتاج المدافعون إلى فهم القدرات التي يمتلكها المهاجم عندما يتم رفع مستوى صلاحياته، وأي مصادر بيانات تظل موثوقة (وأيها لا)، وما خيارات الاحتواء المتاحة، وكيف يمكن اكتشاف التقنيات المتقدمة (حتى لو لم تكن هناك طرق لإجراء عمليات الكشف هذه). وسأركز في هذا المنشور على وجه التحديد على تصحيح بنى Kernel Event Tracing for Windows (ETW) لجعل المقدمين إما غير فعالين أو غير قابلين للعمل. وسأقدم بعض المعلومات الأساسية عن هذه التقنية، وسأحلل كيف يمكن للمهاجمين أن يتلاعبوا ببنى Kernel ETW، وسأدخل في بعض آليات العثور على هذه البنى. وأخيرًا، سأراجع كيف تم تطبيق هذه التقنية من قبل Lazarus في حمولتها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
تُعد ETW بنية تتبع عالية الأداء مضمنة داخل نظام التشغيل Windows. وتتيح تسجيل الأحداث وأنشطة النظام بواسطة التطبيقات وبرامج التشغيل ونظام التشغيل، مما يوفر رؤية مفصلة لسلوك النظام في التصحيح، وتحليل الأداء، والتشخيصات الأمنية.
في هذا القسم، سأستعرض على مستوى عالي وبشكل عام ETW الخاصة بـ Kernel وسطح الهجوم الخاص به. وسيكون هذا مفيدًا في الحصول على فهم أفضل للآليات المشاركة في التعامل مع مقدمي خدمات ETW والتأثيرات المرتبطة بهذه التعاملات.
في هذا المنشور، نركّز على سطح الهجوم في مساحة النواة (Kernel)
يتناول هذا المنشور فقط الهجمات ضمن الفئة الأولى من الهجوم الموضحة في "الشكل 2"، حيث يتم تعطيل التتبع أو تغييره بطريقة ما.
كملاحظة تحذيرية، عند التفكير في البنى الغامضة على Windows، من المهم دائمًا أن نتذكر أن هذه البنى عُرضة للتغيير، وفي الواقع أنها تتغير بشكل متكرر عبر إصدارات Windows. وهذا مهم بشكل خاص عند استخلاص بيانات Kernel، حيث من المحتمل أن تؤدي الأخطاء إلى ظهور شاشة الموت الزرقاء (BSoD)، فكن حذرًا!
يتم تسجيل موفري Kernel باستخدام nt!ETWregister ، وهي دالة تم تصديرها بواسطة ntoskrnl. ويمكن الاطلاع على نسخة مفككة من الدالة أدناه.
تحدث التهيئة الكاملة داخل دالة EtwpRegisterKMProvider الداخلية، ولكن هناك ملخصان رئيسيان هنا:
دعونا نسرد بإيجاز البنية التي أبرزتها Binarly على شريحتها في الشكل 2.
// 0x70 بايت (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_REG_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY RegList; //0x0
struct _LIST_ENTRY GroupRegList; //0x10
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
struct _ETW_GUID_ENTRY* GroupEntry; //0x28
union
{
struct _ETW_REPLY_QUEUE* ReplyQueue; //0x30
struct _ETW_QUEUE_ENTRY* ReplySlot[4]; //0x30
struct
{
VOID* Caller; //0x30
ULONG SessionId; //0x38
};
};
union
{
struct _EPROCESS* Process; //0x50
VOID* CallbackContext; //0x50
};
VOID* Callback; //0x58
USHORT Index; //0x60
union
{
USHORT Flags; //0x62
struct
{
USHORT DbgKernelRegistration:1; //0x62
USHORT DbgUserRegistration:1; //0x62
USHORT DbgReplyRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClassicRegistration:1; //0x62
USHORT DbgSessionSpaceRegistration:1; //0x62
USHORT DbgModernRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClosed:1; //0x62
USHORT DbgInserted:1; //0x62
USHORT DbgWow64:1; //0x62
USHORT DbgUseDescriptorType:1; //0x62
USHORT DbgDropProviderTraits:1; //0x62
};
};
UCHAR EnableMask; //0x64
UCHAR GroupEnableMask; //0x65
UCHAR HostEnableMask; //0x66
UCHAR HostGroupEnableMask; //0x67
struct _ETW_PROVIDER_TRAITS* Traits; //0x68
};
// 0x1a8 بايت (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY GuidList; //0x0
struct _LIST_ENTRY SiloGuidList; //0x10
volatile LONGLONG RefCount; //0x20
struct _GUID Guid; //0x28
struct _LIST_ENTRY RegListHead; //0x38
VOID* SecurityDescriptor; //0x48
union
{
struct _ETW_LAST_ENABLE_INFO LastEnable; //0x50
ULONGLONG MatchId; //0x50
};
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
struct _TRACE_ENABLE_INFO EnableInfo[8]; //0x80
struct _ETW_FILTER_HEADER* FilterData; //0x180
struct _ETW_SILODRIVERSTATE* SiloState; //0x188
struct _ETW_GUID_ENTRY* HostEntry; //0x190
struct _EX_PUSH_LOCK Lock; //0x198
struct _ETHREAD* LockOwner; //0x1a0
};
وأخيرًا، أحد الإدخالات المتداخلة داخل _ETW_GUID_ENTRY هو ProviderEnableInfo وهو عبارة عن بنية _TRACE_ENABLE_INFO. لمزيد من المعلومات حول عناصر بنية البيانات هذه، يمكنك الرجوع إلى وثائق Microsoft الرسمية ومشروع Vergilius. وتؤثر الإعدادات الموجودة في هذه البنية بشكل مباشر على العمليات وقدرات الموفر.
// 0x20 بايت (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _TRACE_ENABLE_INFO
{
ULONG IsEnabled; //0x0
UCHAR Level; //0x4
UCHAR Reserved1; //0x5
USHORT LoggerId; //0x6
ULONG EnableProperty; //0x8
ULONG Reserved2; //0xc
ULONGLONG MatchAnyKeyword; //0x10
ULONGLONG MatchAllKeyword; //0x18
};
في حين أن بعض الخلفيات النظرية جيدة، فمن الأفضل دائمًا النظر إلى استخدام الأمثلة الملموسة لاكتساب فهم أعمق للموضوع. دعونا نلقي نظرة سريعة على مثال. تتم تهيئة معظم موفري Kernel ETW المهمين داخل، nt!EtwpInitialize، والتي لا يتم تصديرها. وبالنظر إلى هذه الدالة، نجد حوالي خمسة عشر مزود خدمة.
بأخذ مدخل Microsoft-Windows-Threat-Intelligence (EtwTi) كمثال، يمكننا التحقق من معلمة ThreatIntProviderGuid العالمي لاستعادة GUID لهذا المزود.
سيكشف البحث في GUID هذا عبر الإنترنت على الفور عن قدرتنا على استرداد القيمة الصحيحة (f4e1897c-bb5d-5668-f1d8-040f4d8dd344).
لنلقِ نظرة على مثيل حيث تُستخدم معلمة مؤشر مرجع التسجيل،EtwThreatIntProvRegHandle، ونحلل كيفية استخدامها. المكان الذي تمت فيه الإشارة إلى المرجع هو nt!EtwTiLogDriverObjectUnLoad. من اسم هذه الدالة، يمكننا أن نستنتج أنها تهدف إلى توليد أحداث عندما يتم تفريغ كائن برنامج التشغيل من قبل Kernel.
يتم استدعاء كل من دالتي nt!EtwEventEnabled وnt!EtwProviderEnabled هنا لتمرير مرجع التسجيل كأحد الوسيطات. لنلقِ نظرة على إحدى هذه الوظائف الفرعية لفهم المزيد عما يحدث.
من المسلم به أنه من الصعب بعض الشيء متابعة هذا. ومع ذلك، فإن حساب المؤشر ليس مهمًا بشكل خاص. بدلاً من ذلك، دعونا نركز على كيفية معالجة هذه الوظيفة لمرجع التسجيل. ويبدو أن الدالة تتحقق من صحة عدد من خصائص بنية _ETW_REG_ENTRY وبنياتها الفرعية مثل خاصية GuidEntry.
struct _ETW_REG_ENTRY
{
…
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
…
}
وخاصية GuidEntry->ProviderEnableInfo .
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
…
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
…
}
تنتقل الدالة بعد ذلك إلى عمليات فحص مماثلة على أساس المستوى. وأخيرًا، تُرجع الدالة القيمة true أو false للإشارة إلى ما إذا كان الموفر ممكّنًا لتسجيل الأحداث على مستوى وكلمة مفتاحية محددة. ويتوفر المزيد من التفاصيل باستخدام وثائق Microsoft الرسمية.
ويمكننا أن نرى أنه عندما يتم الوصول إلى موفر من خلال مرجع التسجيل الخاص به، تصبح سلامة هذه الهياكل مهمة جدًا لتشغيل الموفر. وعلى العكس من ذلك، إذا كان المهاجم قادرًا على التلاعب بهذه البنى، فقد يؤثر ذلك على تدفق التحكم للمتصل لحذف الأحداث أو منعها من التسجيل.
وبالنظر إلى سطح الهجوم المعلن من قبل Binarly وبالاعتماد على تحليلنا الخفيف، يمكننا أن نفترض بعض الاستراتيجيات لتعطيل جمع الأحداث.
لدينا الآن فكرة جيدة عن شكل هجوم DKOM على ETW. ولنفترض أن المهاجم لديه ثغرة أمنية تمنح نواة Kernel عنصر أساسي للقراءة والكتابة (Kernel Read/Write)، كما هو الحال مع برنامج Lazarus الضار في هذه الحالة عند تحميل برنامج تشغيل ضعيف. ما ينقصنا هو طريقة للعثور على مراجع التسجيل هذه.
سوف أحدد تقنيتين رئيسيتين للعثور على هذه المراجع وإظهار المتغير الخاص بالتقنية التي يستخدمها Lazarus في حمولة Kernel الخاصة به.
أولاً، قد يكون من الحكمة توضيح أنه على الرغم من وجود Kernel ASLR، فإن هذا ليس حدًا أمنيًا للمهاجمين المحليين إذا كان بإمكانهم تنفيذ الرمز في MEDIL أو أعلى. وهناك العديد من الطرق لتسريب مؤشرات Kernel المقيدة فقط في سيناريوهات آلية تحديد الوصول أو LowIL. وللحصول على بعض المعلومات الأساسية، يمكنك إلقاء نظرة على لدي 99 مشكلة ولكن مؤشر Kernel ليس واحدًا بواسطة Alex Ionescu، لا تزال العديد من هذه التقنيات قابلة للتطبيق اليوم.
الأداة المفضلة هنا هي ntdll!NtQuerySystemInformation مع فئة SystemModuleInformation:
internal static UInt32 SystemModuleInformation = 0xB;
[DllImport(“ntdll.dll”)]
internal static extern UInt32 NtQuerySystemInformation(
UInt32 SystemInformationClass,
IntPtr SystemInformation,
UInt32 SystemInformationLength,
ref UInt32 ReturnLength);
تُرجع هذه الدالة العنوان الأساسي المباشر لجميع الوحدات النمطية المحملة في مساحة Kernel. وفي هذه المرحلة، من الممكن تحليل هذه الوحدات على القرص وتحويل إزاحات الملفات الأولية إلى عناوين افتراضية نسبية والعكس صحيح.
public static UInt64 RvaToFileOffset(UInt64 rva, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (rva >= section.VirtualAddress && rva < section.VirtualAddress + section.VirtualSize)
{
return (rva – section.VirtualAddress + section.PtrToRawData);
}
}
return 0;
}
public static UInt64 FileOffsetToRVA(UInt64 fileOffset, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (fileOffset >= section.PtrToRawData && fileOffset < (section.PtrToRawData + section.SizeOfRawData))
{
return (fileOffset – section.PtrToRawData) + section.VirtualAddress;
}
}
return 0;
}
كما يمكن للمهاجم تحميل هذه الوحدات النمطية في عملية أرض المستخدم باستخدام استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات مكتبة التحميل القياسية (على سبيل المثال، ntdll!LdrLoadDll). وسيؤدي القيام بذلك إلى تجنب تعقيدات تحويل إزاحات الملفات إلى RVA والرجوع إليها. ومع ذلك، من وجهة نظر الأمن التشغيلي (OpSec) فإن هذا ليس مثاليًا من وجهة نظر الأمن التشغيلي (OpSec) لأنه يمكن أن يولد المزيد من عمليات الكشف عن بُعد.
حيثما كان ذلك ممكنًا، هذه هي التقنية التي أفضلها لأنها تجعل التسريبات أكثر قابلية للحمل عبر إصدارات الوحدات النمطية لأنها أقل تأثرًا بتغييرات التصحيح. والجانب السلبي هو أنك تعتمد على سلاسل مقاطع رموز موجودة للكائن الذي تريد تسريبه.
بالنظر إلى مراجع تسجيل ETW، دعونا نأخذ Microsoft Windows-استعلامات التهديدات كمثال. فيما يلي، يمكنك رؤية المكالمة الكاملة إلى nt!EtwRegister.
نريد هنا تسريب المؤشر إلى مرجع التسجيل،EtwThreatIntProvRegHandle. وكما رأينا تم تحميله في param_4 في السطر الأول من الشكل 8. ويتحول هذا المؤشر إلى مؤشر عمومي داخل قسم .data في وحدة Kernel النمطية. ونظرًا لأن هذا الاستدعاء يحدث في دالة غير مُصدرة، فإنه لا يمكننا تسريب عنوانها مباشرةً. وبدلاً من ذلك، علينا أن ننظر إلى المكان الذي يُشار فيه إلى هذا المؤشر العمومي ونرى ما إذا كان مستخدم في دالة يمكن أن يتسرب عنوانها.
يكشف استكشاف بعض هذه الإدخالات بسرعة عن مرشح في nt!KeInsertQueueApc.
هذا مرشح رائع لعدة أسباب:
يوضح النظر إلى التجميع التخطيط التالي.
ثم يصبح تسريب مرجع التسجيل هذا أمرًا سهلاً. ونقرأ مجموعة من وحدات البايت باستخدام الثغرة الأمنية الخاصة بنا، ونبحث عن أول تعليمات mov R10 لحساب الإزاحة الافتراضية النسبية للمتغير العام. وستكون العملية الحسابية شيئًا مثل هذا:
Int32 pOffset = Marshal.ReadInt32((IntPtr)(pBuff.ToInt64() + i + 3));
hEtwTi = (IntPtr)(pOffset + i + 7 + oKeInsertQueueApc.pAddress.ToInt64());
باستخدام مرجع التسجيل، يمكن بعد ذلك الوصول إلى بنية البيانات _ETW_REG_ENTRY.
وبشكل عام، يمكن استخدام سلاسل مقاطع الرموز هذه لتسريب مجموعة متنوعة من بنى بيانات Kernel. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الممكن دائمًا العثور على سلاسل مقاطع الرموز هذه وأحيانًا قد تحتوي سلاسل مقاطع الرموز على مراحل معقدة متعددة. على سبيل المثال، قد تبدو سلسلة مقاطع الرموز المحتملة لتسريب ثوابت إدخال دليل الصفحات (PDE) على هذا النحو.
MmUnloadSystemImage -> MiUnloadSystemImage -> MiGetPdeAddress
في الواقع، كشف تحليل سريع لمراجع تسجيل ETW أن معظمهم ليس لديهم سلاسل مقاطع رموز مناسبة يمكن استخدامها كما هو موضح أعلاه.
الخيار الرئيسي الآخر لتسريب مراجع تسجيل ETW هذه هو استخدام مسح الذاكرة، إما من ذاكرة Kernel المباشرة أو من وحدة نمطية على القرص. وتذكر أنه عند مسح الوحدات النمطية على القرص، من الممكن تحويل إزاحات الملفات إلى RVAs.
ويتكون هذا الأسلوب من تحديد أنماط البايت الفريدة، والمسح بحثًا عن تلك الأنماط، وأخيرًا إجراء بعض العمليات عند إزاحة مطابقة النمط. ودعونا نلقي نظرة أخرى على nt!EtwpInitialize لفهم هذا بشكل أفضل:
يتم تجميع جميع الاستدعاءات الخمسة عشر الموجهة إلى nt!EtwRegister في الغالب في هذه الدالة. وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية هنا في العثور على نمط فريد يظهر قبل الاستدعاء الأول لـ nt!EtwRegister ونمط ثانٍ يظهر بعد آخر استدعاء لـ nt!EtwRegister. وهذا ليس معقدًا جدًا. وتتمثل إحدى الحيل التي يمكن استخدامها لتحسين قابلية النقل في إنشاء ماسح ضوئي للنمط قادر على التعامل مع سلاسل البايت التي تحتوي على قيم بديلة. وهذه مهمة تركت للقارئ.
بمجرد تحديد مؤشر البدء والإيقاف، يمكن الاطلاع على جميع التعليمات التي تظهر بينهما.
وبمجرد العثور على جميع تعليمات CALL، يصبح من الممكن البحث فيما سبق واستخراج وسيطات الوظيفة، أولاً GUID الذي يحدد موفر ETW وثانيًا، عنوان مرجع التسجيل. ومع وجود هذه المعلومات في متناول اليد، يمكننا تنفيذ هجمات DKOM المستنيرة على مراجع التسجيل للتأثير على عمل الموفرين المحددين.
حصلت على عينة من ملف FudModle DLL المذكور في مستندات ESET الفنية وقمت بتحليلها. ويقوم ملف DLL هذا بتحميل برنامج تشغيل Dell ضعيف تم توقيعه (من موارد XOR المشفرة المضمنة) ثم يقوم بتشغيل برنامج التشغيل لتصحيح العديد من بنيات Kernel للحد من القياس عن بُعد على المضيف.
كجزء أخير من هذا المنشور، أود مراجعة الاستراتيجية التي يستخدمها Lazarus للعثور على مراجع تسجيل Kernel ETW. وإنه اختلاف في طريقة المسح التي ناقشناها أعلاه.
في بداية دالة البحث، يقوم Lazarus بحل nt!EtwRegister ويستخدم هذا العنوان لبدء المسح
وهذا القرار غريب بعض الشيء لأنه يعتمد على مكان وجود هذه الدالة فيما يتعلق بمكان استدعاء الدالة. وقد يختلف الموضع النسبي للدالة في الوحدة النمطية من إصدار إلى آخر نظرًا لأنه قد يتم تقديم رموز جديدة أو إزالتها أو تغييرها. ومع ذلك، نظرًا للطريقة التي يتم بها تجميع الوحدات، فمن المتوقع أن تحافظ الوظائف على ترتيب مستقر نسبيًا. ويفترض المرء أن هذا هو تحسين سرعة البحث.
عند البحث عن مراجع إلى nt!EtwRegister في ntoskrnl ، يبدو أنه لم يتم تفويت الكثير من الإدخالات باستخدام هذه التقنية. ربما أجرى Lazarus أيضًا تحليلاً إضافيًا لتحديد أن الإدخالات الفائتة ليست مهمة أو لا تحتاج إلى تصحيح. وفيما يلي، يتم تمييز الإدخالات الفائتة. ويسمح استخدام الاستراتيجية هذه لـ Lazarus بتخطي 0x7b1de0 بايت أثناء إجراء المسح الذي قد يكون مقدارًا غير تافه إذا كان الماسح الضوئي بطيئًا.
بالإضافة إلى ذلك، عند بدء المسح، يتم تخطي المباريات الخمس الأولى قبل البدء في تسجيل مراجع التسجيل. ويظهر جزء من دالة البحث أدناه.
الرمز غامض بعض الشيء، لكننا نستوعب النقاط الرئيسية للفكرة. يبحث الرمز عن استدعاءات إلى nt!EtwRegister، ويستخرج مرجع التسجيل، ويحوّل هذا المرجع إلى العنوان المباشر باستخدام تجاوز KASLR، ويضع المؤشر في مصفوفة مخصصة لهذا الغرض ضمن بنية تكوين برنامج ضار (المخصصة عند التهيئة).
وأخيرًا، دعونا نلقي نظرة على ما يفعله Lazarus لتعطيل هؤلاء الموفرين.
هذا منطقي في الغالب، ما يفعله Lazarus هنا هو تسريب المتغير العام الذي رأيناه سابقًا ثم الكتابة فوق المؤشر في ذلك العنوان باستخدام القيمة NULL. وهذا يمحو الإشارة إلى بنية البيانات _ETW_REG_ENTRY بشكل فعال إذا كانت موجودة.
لست سعيدًا تمامًا بالأساليب المعروضة لعدة أسباب:
لقد أعدت تطبيق هذه التقنية في مجال العلوم؛ ولكنني أجريت بعض التعديلات على الأساليب.
وبشكل عام، بعد التعديلات، من الواضح أن التقنية المذكورة أعلاه هي أفضل طريقة لإجراء هذا النوع من التعداد. وبما أن وقت البحث ضئيل مع الخوارزميات المحسّنة، فمن المنطقي مسح الوحدة بأكملها من على القرص ثم استخدام بعض منطق ما بعد المسح الإضافي لتصفية النتائج.
من الحكمة إجراء تقييم موجز لمدى التأثير الذي يمكن أن يكون عليه مثل هذا الهجوم. وعندما يتم تقليل بيانات الموفر أو حذفها تمامًا، يحدث فقدان للمعلومات، ولكن في الوقت نفسه، لا يشير جميع الموفرين إلى أحداث حساسة من الناحية الأمنية.
ومع ذلك، فإن بعض المجموعات الفرعية من هؤلاء الموفرين حساسة أمنيًا. أوضح مثال على ذلك هو Microsoft Windows-استعلامات التهديدات (EtwTi)، وهو مصدر بيانات أساسي لبرنامج Microsoft Defender Advanced Threat Protection (MDATP) والذي أصبح الآن يسمى Defender for Endpoint (كل هذا مربك جدًا). يُجدر بالذكر أن الوصول إلى هذا الموفر مقيد بشدة، ولا يستطيع التسجيل لدى هذا الموفر سوى برامج تشغيل Early Launch Anti Malware(ELAM). وبالمثل، يجب أن تتمتع العمليات في طبقة المستخدم التي تتلقى هذه الأحداث بحالة محمية (ProtectedLight / Antimalware) وأن تكون موقعة بنفس شهادة برنامج تشغيل ELAM.
باستخدام EtwExplorer يمكن الحصول على فكرة أفضل عن أنواع المعلومات التي يمكن أن يشير إليها هذا الموفر.
يُعد بيان XML أكبر من أن يتم تضمينه هنا بالكامل، ولكن يتم عرض حدث واحد أدناه لإعطاء فكرة عن أنواع البيانات التي يمكن منعها باستخدام DKOM.
لطالما كانت النواة ولا تزال منطقة مهمة ومثيرة للجدل، حيث تحتاج Microsoft ومقدمو الخدمات الخارجيون إلى بذل جهود لحماية سلامة نظام التشغيل. لا يُعد تلف البيانات في Kernel أحد أهداف ما بعد الاستغلال فحسب، بل يُعد أيضًا عنصرًا مركزيًا في تطوير Kernel. ولقد أحرزت Microsoft تقدمًا كبيرًا في هذا المجال بالفعل مع تقديم الأمان القائم على محاكاة افتراضية (VBS) وواحد من عناصرها مثل حماية بيانات Kernel (KDP).
ويحتاج مستهلكو نظام التشغيل Windows بدورهم إلى التأكد من الاستفادة من هذه التطورات لفرض أكبر قدر ممكن من التكلفة على المهاجمين المحتملين. ويمكن استخدام Windows Defender Application Control (WDAC) لضمان وجود ضمانات حماية VBS ووجود السياسات التي تحظر تحميل برامج التشغيل التي قد تكون خطيرة.
وتزداد أهمية هذه الجهود لأننا نرى بشكل متزايد أن عناصر تهديد السلع تستفيد من هجمات BYOVD لأداء DKOM في مساحة Kernel.
تعرف على المزيد حول X-Force Red هنا. احجز موعدًا لاستشارة مجانية مع X-Force هنا.
احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
اكتشِف سبب تصنيف IBM كإحدى الشركات الفاعلة الرئيسية، واحصل على رؤى تساعدك على اختيار مزوِّد خدمات استشارات الأمن الإلكتروني الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
تعرَّف على كيفية تغير الواقع الأمني اليوم وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة الأزمات.
تعرَّف على أحدث التهديدات وعزِّز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force.
اكتشف كيف يساعد أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.
يمكنك تحويل أعمالك وإدارة المخاطر من خلال الخدمات الاستشارية في الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
حسِّن سرعة الفرق الأمنية ودقتها وإنتاجيتها باستخدام حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن خبرائنا مستعدون للعمل معك لتحقيق وضع أمني قوي. طوّر أعمالك وتمكّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، والخدمات الأمنية المُدارة.