ما هو WordPress؟

هل تقوم ببناء موقع ويب أو موقع مدونة جديد؟ باستخدام WordPress، يمكنك البدء بسرعة مع التحكم في التكاليف والتعقيد:

ابدأ موقعًا إلكترونيًا أو موقع مدونة جديدًا بسرعة مع التحكم في التكاليف.



تبسيط إدارة المحتوى المستمر وتبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات.



يمكنك تخصيص التصميم والوظائف بسهولة.



احصل على المرونة اللازمة لاستيعاب تفضيلات النشر الخاصة بك، بما في ذلك عمليات نشر الخادم الافتراضي LAMP أو حاويات Kubernetes.

غالبًا ما تكون الطلبات المتعلقة بإنشاء مواقع ويب جديدة عاجلة. يحتاج فريق التسويق في شركتك إلى إنشاء موقع مصغر جديد بسرعة لدعم إطلاق منتج يقترب موعده بسرعة. أو ربما يقرر المسؤولون التنفيذيون لديكم إنشاء موقع مدونة حتى يتمكنوا من نشر تدفق مستمر من محتوى الريادة الفكرية قبل مؤتمر قادم.

إن وظيفتك هي تحقيق ذلك على الفور. ولكن ما هو أفضل نهج لتقديم موقع جديد بسرعة مع التحكم في التكاليف وتقليل تعقيد الإدارة المستمرة؟

يمكنك البدء من الصفر، وتصميم وتطوير موقع جديد بالكامل باستخدام موظفين داخليين أو وكالة خارجية متخصصة في تصميم المواقع الإلكترونية. قد ينتج عن هذا النهج في النهاية موقع يبدو رائعًا ويوفر وظائف متقدمة. ولكن من المرجح أن تكون مهمة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.

عند البدء، يمكن للموقع المخصص أن يمثل أيضًا أعباء إدارية كبيرة. قد تحتاج مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك إلى مساعدة منشئي المحتوى في المهام الأساسية، مثل إضافة منشور مدونة، وتعديل الصفحات الحالية، ودمج محتوى الوسائط المتعددة، وضبط التنقل، وتحسين محركات البحث (SEO)، والمزيد. يمكن أن يؤدي دعم هذا النوع من العمليات بسرعة إلى استنزاف موارد تكنولوجيا المعلومات مع تقليل مرونة فرق المحتوى.

قد يكون اعتماد منصة بسيطة ومرنة لإدارة المحتوى حلًا أفضل.

هل أنت مستعد لبعض الاستكشاف العملي؟ لتعلم كيفية تنفيذ WordPress في بيئة مؤسسية، يمكنك تجربة هذا البرنامج التعليمي البسيط من IBM لنشر WordPress على خادم افتراضي قائم على LAMPباستخدام IBM Cloud Virtual Servers.