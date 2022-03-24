ما المقصود بتحقيق القيمة؟

لتحقيق توافق المؤسسات مع أهداف أعمالها، من الضروري تحديد القيمة التي تحققها الاستراتيجية المؤسسية وأهداف التقنية بوضوح والتواصل بشأنها. سيعمل مكتب تحقيق القيمة على التحقق وضمان الاستمرار في محاذاة الأهداف مع استراتيجية الأعمال من خلال عملية المراقبة والتعديل والمعايرة للأهداف المحددة. يُتيح توفير إطار شامل ومؤشرات رئيسية لقياس النتائج المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية تحقيق شفافية أكبر، ومسؤولية أعلى، ومشاركة فعَّالة.

في رحلة التحوُّل السحابي، تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية النموذجية تحسين سرعة الوصول إلى السوق، وتجربة العملاء، وزيادة إنتاجية مطوري تكنولوجيا المعلومات ورضا الموظفين، بالإضافة إلى خفض تكاليف العمالة في قسم تكنولوجيا المعلومات. توفِّر هذه المصادر مصدرًا موحَّدًا للمعلومات للاطِّلاع من قِبل الأطراف المعنية، وتعمل على تحقيق القيمة عبر المؤسسة بأكملها. عرض النتائج بشكل مرئي عبر لوحة معلومات على مستوى المؤسسة يُعَد أمرًا أساسيًا للشفافية والقدرة على التكيف المستمر نحو تحقيق الأهداف. يتطلب فن إنشاء لوحات المعلومات المزيج المناسب من نتائج الأعمال المصممة بعناية، والمرتبطة بمقاييس الأهداف الرئيسية عبر المؤسسة.

يُعَد جمع عناصر تحقيق القيمة مع المساءلة المتعلقة بالعمليات والأفراد -مدعومة بالتقنية والأدوات- دور الحوكمة. الحوكمة ليست مكتب إدارة المشاريع (PMO) - بل تتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة. الحوكمة الفعَّالة تعني اتخاذ القرارات من القاعدة إلى القمة. من المهم تمكين الفِرق لاتخاذ القرارات التي تتطور مع الوقت، وإيجاد القادة الذين يزيلون العقبات عن الفِرق بشكل استباقي. يسرّع المديرون المتوسطون وتيرة التغيير من خلال التحول إلى مكان عمل تركِّز على الأفراد وتتميز بالذكاء العاطفي والأصالة.

تُتيح آلية الحوكمة القائمة على نهج الأسلوب الرشيق لتتبُّع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، بالتزامن مع المواءمة المستمرة مع القيادة، وإجراء التحولات والتدخلات بسرعة للحفاظ على التوافق مع الأهداف. يُتيح هذا النهج للفِرق مساحة كافية، ويزيل مصادر التشتيت، ويوضِّح مقدار الالتزام الزمني اللازم لتحديد أولويات الأهداف بشكل مناسب. العمليات المستقرة هي الأساس، لكن الحوادث والانقطاعات والتأخيرات ستَحُدّ من تحقيق وفورات التكاليف.