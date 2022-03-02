من الموضة السريعة إلى الفلورايت، يهتم المستهلكون والأطراف المعنية بمصدر المنتجات—ويتوقعون من العلامات التجارية أن تلتزم بممارسات التوريد الأخلاقية والمسؤولة. في الواقع، في استطلاع أجري عام 2022، قال 73% من المستهلكين أن إمكانية التتبع مهمة بالنسبة لهم. ومن بين هذه المجموعة، سيدفع 71٪ علاوة مقابل ذلك. وبعيدًا عن طلب المستهلكين لإمكانية التتبع، فإن اللوائح الجديدة قد تجعلها حتمية بالنسبة لبعض الشركات: تتطلب القاعدة 204 من Food Safety Modernization Act (FSMA) التابع لإدارة الأغذية والعقاقير من شركات الأغذية التي تصنع أو تعالج أو تعبئ أو تحتفظ بالأغذية المدرجة في قائمة تتبع الأغذية (FTL) استخدام أنظمة التتبع واتباع متطلبات حفظ السجلات الجديدة.

يمكنك قراءة المزيد حول التحضير لـ FSMA هنا أو تجربة وحدة الامتثال FSMA 204 (d) مجانًا.

ستتطلب تلبية متطلبات المصادر المسؤولة تكتيكات وتكنولوجيا استراتيجية تتيح الشفافية وإمكانية التتبع. يمكن الاستفادة من الحلول القائمة على سلسلة الكتل لبناء نظام بنائي موثوق به من الموردين والشركاء. كيف؟ يصادق دفتر الأستاذ غير القابل للتغيير في سلسلة الكتل على أصل المنتج ورحلته عبر سلسلة القيمة.

على سبيل المثال، أرادت شركة Antonello Produce تقديم طعام يمكن لعملائها الثقة به. قامت الشركة بربط المنتجات التي يزرعها شركاؤها الزراعيون بسجلات التتبع المستندة إلى سلسلة الكتل باستخدام حل ®IBM Food Trust. الآن، يتوفر سجل المنتج الكامل من خلال رقم الدفعة أو الفاتورة فقط. وبالنظر إلى المستقبل، تناقش الشركة الإيطالية إمكانية إنشاء أكشاك داخل المتجر حيث يمكن للمستهلكين القيام بالمسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة على العبوات لرؤية رحلة طعامهم بالكامل.

وبالإضافة إلى ضمانات التوريد الأخلاقية والمسؤولة، يمكن أن تساعد قدرات التوريد القائمة على سلسلة الكتل في ضمان منتجات عالية الجودة. شاهد كيف استخدم Pietro Coricelli نظام IBM FoodTrust لضمان جودة زيت الزيتون "المصنوع في إيطاليا".